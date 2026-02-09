Lanzarote cierra 2025 con el crecimiento turístico más moderado del archipiélago canario

Lanzarote volvió a situarse en 2025 como la isla canaria con el crecimiento turístico más contenido, con un incremento interanual del 1,4 %, muy por debajo de la media regional, que se situó en el 3,5 %, según los datos oficiales de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras elaborada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Este comportamiento confirma la tendencia de la isla hacia una contención deliberada del crecimiento, en contraste con otros destinos del archipiélago que registraron aumentos más intensos, como Fuerteventura, con subidas superiores al 7 %, Gran Canaria, con alrededor del 3 %, o Tenerife, que cerró el ejercicio con un 2,5 %.

En cifras absolutas, Lanzarote recibió durante 2025 un total de 3.455.200 turistas, frente a los 3.406.911 del año anterior, lo que supone el incremento más moderado de los últimos ejercicios, excluyendo los años marcados por la pandemia.

Un modelo turístico centrado en el equilibrio

Desde el Cabildo de Lanzarote se interpreta este dato como una señal positiva del rumbo adoptado por el destino. El presidente insular, Oswaldo Betancort, ha subrayado que crecer por debajo de la media regional “no es una debilidad, sino una fortaleza”, ya que demuestra que la isla está priorizando el equilibrio entre economía, territorio y bienestar de la población.

Según Betancort, el objetivo del gobierno insular no pasa por competir en volumen de visitantes, sino por mejorar el valor del destino, reforzar su posicionamiento internacional y evitar dinámicas de crecimiento descontrolado que puedan comprometer la sostenibilidad a medio y largo plazo.

Récord histórico en gasto turístico

Este crecimiento moderado se ha producido, además, en un contexto de mejora clara del impacto económico del turismo. El último dato disponible de gasto turístico medio diario por visitante, correspondiente al tercer trimestre de 2025, sitúa a Lanzarote en torno a los 190 euros por persona y día, la cifra más alta de toda la serie histórica tanto para la isla como para el conjunto de Canarias.

Este indicador refuerza la estrategia insular de apostar por un turismo de mayor valor añadido, centrado en la calidad de la experiencia y en una mayor rentabilidad económica por visitante.

El consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, destaca que el balance de 2025 refleja “un crecimiento cuantitativo muy moderado, acompañado de una mejora evidente en los indicadores de rentabilidad y gasto”, lo que permite mantener una evolución equilibrada del destino.

Evolución de los mercados emisores

El análisis por mercados muestra una recuperación significativa del mercado nacional, que creció un 5,9 % durante 2025, consolidando su papel estratégico dentro de la diversificación turística de la isla.

También se mantiene la fortaleza de los principales mercados internacionales. El Reino Unido continúa siendo el principal emisor, con 1.685.496 turistas, un 0,9 % más que el año anterior. Irlanda registró un crecimiento del 7,4 %, mientras que el mercado italiano aumentó un 5,4 %.

Por el contrario, el mercado alemán volvió a mostrar una evolución negativa, con un descenso del 3,2 %, al pasar de 268.077 turistas en 2024 a 259.517 en 2025. Una tendencia que, según Fernández, responde a factores macroeconómicos y a la incertidumbre en la economía alemana, y que será uno de los aspectos a seguir con especial atención en la estrategia de promoción turística del destino.

Un crecimiento más cualificado

Con este balance, Lanzarote refuerza su apuesta por un modelo turístico más cualificado, basado en la contención del crecimiento, la diversificación de mercados y el aumento del gasto por visitante, consolidándose como un destino que prioriza la sostenibilidad, la calidad y el equilibrio territorial frente a modelos de expansión acelerada.