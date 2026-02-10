Un aparatoso choque entre dos guaguas destroza una nave en Lanzarote

Una colisión entre dos guaguas registrada este martes en la calle Velacho, en Arrecife, provocó daños materiales en varios vehículos y en una nave cercana, además de la movilización de los servicios de emergencia.

El accidente afectó, además de a las dos guaguas implicadas, a otros cuatro vehículos que se encontraban en la zona. A consecuencia del impacto, una de las guaguas terminó colisionando contra un pilar y una pared de una nave próxima, lo que obligó a realizar una inspección en la planta alta del inmueble. Durante la revisión se detectaron varias grietas, por lo que se ordenó el desalojo preventivo de las oficinas y la retirada del material imprescindible, a la espera de una valoración por parte de un técnico competente.

Trabajos sobre el lugar del incidente. / LP/DLP

En cuanto a las personas implicadas, los conductores de ambas guaguas, únicos ocupantes de los vehículos, manifestaron inicialmente encontrarse en buen estado. No obstante, uno de ellos tuvo que ser atendido posteriormente por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y fue trasladado al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosapara su evaluación médica.

En el operativo intervinieron efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias, así como agentes de la Policía Local y la Policía Nacional. Los bomberos procedieron a la limpieza de la calzada y a la retirada de los restos del muro derribado por el impacto, trabajos que fueron completados por el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Arrecife.