El Cabildo de Lanzarote aprueba dos nuevas líneas de subvenciones deportivas por más de 600.000 euros

Las ayudas están destinadas al fomento de deportes autóctonos y a cubrir gastos de desplazamiento de clubes y deportistas

Juan Monzón

Juan Monzón / La Provincia

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Lanzarote ha aprobado de forma definitiva dos nuevas líneas de subvenciones deportivas de concurrencia competitiva, gestionadas a través del área de Actividad Física y Deportes.

Por un lado, se ha dado luz verde a la línea 3, destinada al fomento de los deportes autóctonos, con una dotación cercana a los 27.000 euros. Por otro, se ha aprobado la línea 2, dirigida a cubrir gastos de desplazamiento de clubes y deportistas, con una partida que asciende a 590.000 euros.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha destacado que estas ayudas permiten "respaldar programas esenciales para el desarrollo del deporte insular", contribuyendo tanto a la preservación de las modalidades tradicionales como a la participación en competiciones fuera de la isla.

El consejero responsable del área, Juan Monzón, felicitó al equipo del Servicio Insular de Deportes por el trabajo realizado en la tramitación de los expedientes necesarios para cerrar el procedimiento, y aseguró que “seguimos trabajando intensamente para completar el proceso y formalizar el ingreso del resto de líneas cuanto antes”.

Los clubes y deportistas interesados pueden consultar el listado de beneficiarios en los canales oficiales del Cabildo.

TEMAS

