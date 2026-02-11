La ampliación de la depuradora de Tías atenderá a casi 100.000 vecinos

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), ha licitado por un importe de 20,1 millones de euros los contratos de ejecución de las obras de ampliación y mejora de la depuradora de Tías e impulsiones desde Puerto Calero.

La licitación se ha dividido en dos lotes: el primero corresponde a las obras de ampliación de la depuradora de Tías con un presupuesto de licitación de 15.141.531 euros y un plazo de ejecución de 31 meses, y el segundo a las obras de conducciones y bombeo desde Puerto Calero, con 4.994.307 euros y un plazo de 17 meses.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MIteco), del que depende esta sociedad mercantil, explicó ayer en un comunicado que el objetivo de esta actuación es posibilitar el funcionamiento adecuado de las instalaciones de saneamiento y depuración existentes y el cumplimiento de los límites normativos fijados para el efluente depurado por la directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Para ello, se va a ampliar la capacidad de la actual depuradora en un 50 por ciento, dotándola de sistemas avanzados de depuración, que incluye un tratamiento terciario para la reutilización de las aguas residuales tratadas para usos agrícolas y riego de jardines y calles. Cuando terminen las obras, la depuradora podrá dar servicio a unas 99.600 personas en Tías, Puerto del Carmen y Puerto Calero, y podrá tratar hasta 12.000 metros cúbicos de agua al día.

Además, se va a construir un colector de 3.228 metros de longitud, que recogerá y transportará los vertidos del núcleo de Puerto Calero hasta la estación depuradora de aguas residuales, y una estación de bombeo en Puerto Calero.

Nuevo tramo del emisario

La actuación se completa con la ejecución, en fases posteriores, de un nuevo tramo terrestre del emisario de 3.214 metros de longitud y los trabajos en el tramo submarino. Acuaes prevé que las obras sean adjudicadas en el próximo mes de mayo y que los trabajos se puedan iniciar este mismo verano.

El proyecto se enmarca en el conjunto de actuaciones que Acuaes está ejecutando en Lanzarote con una inversión total prevista de 37,5 millones, conforme al convenio y adenda suscritos con el Consorcio del Agua de Lanzarote. Dicho acuerdo incluye la construcción de una nueva depuradora y un emisario terrestre de 2.640 metros en Arrecife, actualmente en ejecución avanzada.