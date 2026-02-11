Una científica de la Central Térmica de Punta Grande anima a las alumnas de Lanzarote a apostar por las carreras STEM

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero, volvió a convertirse en Lanzarote en una oportunidad para acercar referentes femeninos a las nuevas generaciones. En esta ocasión, la protagonista fue Juliana Cañada, jefa de laboratorio de la Central Térmica de Punta Grande, instalación gestionada por Endesa en la isla.

La profesional, conocida como “Queti”, compartió su trayectoria personal y laboral con el alumnado del Colegio Arenas Internacional, en Costa Teguise, en un encuentro orientado a despertar vocaciones científicas entre las estudiantes.

Un testimonio directo desde el sector energético

Durante la jornada, que incluyó una mesa redonda con otras profesionales y docentes, Cañada respondió a las inquietudes del alumnado sobre el funcionamiento de una central térmica y su labor dentro del departamento de Laboratorio y Medio Ambiente.

En su intervención explicó cómo es una jornada habitual en su puesto. Entre sus tareas diarias figuran actividades administrativas, como la gestión de correos o pedidos, pero también funciones técnicas especializadas. Entre ellas destacan la medición de niveles en tanques de aceite, la toma de muestras de agua, aceites y combustibles y el control continuo de parámetros ambientales.

Su trabajo, según detalló, está directamente relacionado con el cumplimiento de los estándares medioambientales establecidos por la normativa europea, lo que implica un seguimiento constante de indicadores y procesos.

Julia Cañada, quinta por la izquierda, junto a docentes y alumnos del Colegio Arenas Internacional, en Costa Teguise, este miércoles. / La Provincia

Seguridad y coordinación: claves en una central térmica

Uno de los mensajes que trasladó a las estudiantes fue la importancia del trabajo en equipo. En una instalación industrial de estas características, la coordinación entre departamentos resulta esencial para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas y la seguridad de las operaciones.

La experta subrayó que el cumplimiento estricto de las normas de seguridad es una prioridad diaria, dado que el entorno energético exige protocolos rigurosos y supervisión constante.

En territorios insulares como Canarias, donde el sistema eléctrico tiene particularidades propias, la gestión eficiente y el control ambiental adquieren especial relevancia.

Referentes femeninos que despiertan vocaciones

Durante el turno de preguntas, las alumnas quisieron saber cuándo decidió dedicarse a la ciencia. Cañada recordó su etapa en el instituto y la influencia de una profesora de Biología que despertó su interés por esta rama del conocimiento. Según relató, fue esa docente quien le transmitió entusiasmo por la materia y se convirtió en su modelo profesional.

La experiencia evidencia la relevancia de contar con referentes femeninos visibles en el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Aunque el acceso de las mujeres a la educación superior es mayoritario, su presencia en determinadas carreras técnicas continúa siendo inferior a la de los hombres.

En el caso del centro educativo visitado, se puso de manifiesto que solo una alumna cursa actualmente el bachillerato tecnológico. Ante esta situación, tanto Cañada como el resto de profesionales participantes animaron a la estudiante a continuar su formación en el ámbito científico.

Fomentar las carreras STEM en Canarias

Endesa mantiene en Canarias una línea de actuación orientada a promover perfiles STEM, especialmente en un contexto marcado por la transición energética y la sostenibilidad. La compañía presta atención a la incorporación de talento joven y al aumento de la presencia femenina en sus equipos.

La propia resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que instauró el 11F destacó el trabajo de organismos como la UNESCO, ONU Mujeres y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en la promoción del acceso de mujeres y niñas a la educación científica y tecnológica.

Elegir una carrera por pasión y motivación

El mensaje final que trasladó Cañada al alumnado fue claro: optar por estudios que generen pasión y curiosidad. Más allá de las estadísticas o las oportunidades laborales, animó a las jóvenes a escoger una carrera que las motive a seguir aprendiendo y a participar en proyectos de investigación o innovación.

La jornada sirvió para acercar la realidad del sector energético a las aulas y para mostrar que las mujeres desempeñan un papel activo en ámbitos tradicionalmente masculinizados. También puso en valor la importancia de visibilizar trayectorias profesionales que puedan inspirar a nuevas generaciones.

En un contexto en el que Canarias afronta retos vinculados a la sostenibilidad y al desarrollo tecnológico, el impulso de vocaciones científicas se presenta como una herramienta clave para fortalecer el tejido productivo y avanzar hacia un modelo más innovador.

La celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia volvió así a evidenciar que la igualdad en el acceso a las disciplinas STEM no solo es una cuestión de justicia social, sino también un factor determinante para el progreso económico y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible.