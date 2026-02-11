Las guaguas de Arrecife transportaron 582.395 pasajeros en 2025

Las Guaguas Urbanas de Arrecife registraron durante el pasado año 582.395 pasajeros, con una subida del cuatro por ciento con respecto al año 2024. En este sentido, este servicio transportó 560.352 pasajeros, y durante el pasado 2025 la cifra subió en 22.043 pasajeros.

Tanto en el 2024 como en el 2025 el mes de octubre registró el mayor volumen de pasajeros transportadas, en un periodo que coincide con el inicio del curso académico en los centros de bachillerato y formación profesional.

El gobierno municipal de Arrecife está impulsando durante este mandato la modernización del servicio municipal de guaguas con una inversión de cinco millones de euros destinadas a la adquisición de nuevas guaguas, que permita modernizar el servicio con más líneas, tiempos de esperas menores en las paradas, y trayectos más cortos por rutas o líneas.

El concejal de Transportes y Movilidad, Mario González Altube, ha confirmado que en estas próximas semanas las Guaguas Urbanas de Arrecife estrenarán cuatro nuevas unidades eléctricas, con capacidad para 75 pasajeros (sentados y en pie) a las que se sumarán a finales de año otras dos unidades más fruto de una licitación realizada el pasado otoño.

Durante este mandato, la Concejalía de Transportes y Movilidad tiene planificada la modernización del servicio municipal de guaguas con 8 unidades eléctricas, de ellas 2 fueron estrenadas en diciembre del 2024, a las que se unirán en estas semanas otras 4 unidades de 10,5 metros de longitud, más las 2 unidades que serán entregadas por el adjudicatario a finales de año.

Por otra parte, hasta el 5 de marzo el Ayuntamiento tiene abierta una convocatoria pública para la creación de una Bolsa de Empleo para conductores de guaguas, que permita reforzar la plantilla ante la ampliación de la flota y creación de nuevas líneas.