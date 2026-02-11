El traslado del Hospital Insular no romperá el modelo geriátrico en Lanzarote

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, afirmó ayer en el Parlamento regional que el traslado de los pacientes del Hospital Insular de Lanzarote al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa será con carácter temporal y no supondrá la ruptura del modelo geriátrico de la Isla.

Se trata de una decisión que, según defendió Monzón en el pleno del Parlamento, viene motivada por informes técnicos que alertan de problemas estructurales y de seguridad en el edificio desde 2019, que advierten de que las instalaciones no son seguras ni para pacientes ni para trabajadores, y que no cumplían con los estándares de calidad asistencial.

En este contexto, reprochó al anterior Gobierno no haber actuado pese a disponer de esa información y afirmó que el actual Ejecutivo ha comenzado a «accionar mecanismos» para garantizar la atención sanitaria. La consejera respondía al diputado de Coalición Canaria y presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancort, quien respaldó la necesidad de intervenir ante las deficiencias del edificio, pero reclamó garantías claras al Gobierno autonómico para que el traslado no suponga la pérdida del recurso sanitario.

Betancort destacó que el Hospital Insular, con 75 años de historia, es percibido por pacientes y familiares como un espacio de «confianza, cuidado y dignidad», especialmente en la atención a personas mayores y en la rehabilitación funcional.

Inversión de 50.000 euros

El presidente del Cabildo pidió a la consejera concreción sobre la cronología y las actuaciones previstas y anunció que la corporación insular ha habilitado una ficha financiera de 500.000 euros para reforzar infraestructuras sanitarias y corregir los efectos colaterales del traslado.

Por su parte, el diputado del PSOE por Lanzarote, Marcos Hernández, criticó la gestión del Gobierno y acusó a la consejera de generar «incertidumbre, opacidad y doble lenguaje» en torno al futuro del Hospital Insular.

Hernández apuntó que parte de la documentación presentada por el Ejecutivo procede de planes funcionales iniciados con anteriores gerencias, y reprochó la ausencia de partidas presupuestarias específicas para la reforma del centro, lo que, a su juicio, demuestra una falta de voluntad política para garantizar su continuidad.

Monzón rechazó las acusaciones de Hernández e insitió en que en la legislatura anterior no se priorizó la situación del Hospital Insular. En cualquier caso, la consejera de Sanidad reiteró el traslado será provisional y que el modelo asistencial se mantendrá «exactamente igual».