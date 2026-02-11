La zona turística de Costa Teguise tendrá una línea de guagua directa con el Aeropuerto de Lanzarote

El Ayuntamiento de Teguise y el Cabildo de Lanzarote han iniciado una nueva línea de trabajo conjunta para mejorar el transporte público en el municipio. La alcaldesa, Olivia Duque, acompañada por el concejal de Transportes, Javier Díaz Gil, mantuvo un encuentro con el consejero insular del área, Miguel Ángel Jiménez, en el que se abordaron diferentes actuaciones destinadas a reforzar la movilidad.

Aunque la competencia en materia de transporte público corresponde al Cabildo, ambas administraciones coincidieron en la necesidad de mantener una coordinación estrecha para responder a las demandas vecinales. Desde el consistorio se subrayó la voluntad municipal de ejercer un papel activo de mediación y liderazgo para que las mejoras lleguen a todos los pueblos del término municipal.

El intercambiador de Costa Teguise, eje de las mejoras

Uno de los asuntos centrales fue la operatividad del Intercambiador de Guaguas de Costa Teguise. Según se confirmó en la reunión, la primera línea que comenzará a operar desde esta infraestructura será la que conecta Costa Teguise con La Caleta de Famara, dos núcleos estratégicos tanto para la población residente como para la actividad turística.

Además, el nuevo contrato insular de transporte incluirá una línea directa entre Costa Teguise y el aeropuerto de Lanzarote, una conexión largamente demandada. Esta medida busca mejorar los desplazamientos de residentes y visitantes, facilitando el acceso a la principal puerta de entrada aérea de la isla.

Desde el Ayuntamiento se destacó que el intercambiador no solo cumple una función de movilidad, sino que también ofrece espacios comunes y un parque infantil, lo que lo convierte en un punto funcional y seguro para las familias.

Estudio para una línea interna en Costa Teguise

Durante el encuentro también se abordó la posibilidad de implantar una línea interna en Costa Teguise, a petición de vecinos de la localidad. El Cabildo se comprometió a realizar un estudio técnico que analice la viabilidad del servicio, el trazado más adecuado y la demanda potencial.

Marquesinas escolares y taxi-guagua

Otro de los puntos tratados fue la instalación de marquesinas en paradas escolares de distintos pueblos del municipio. El objetivo es mejorar la seguridad y el confort del alumnado que utiliza el transporte público a diario, especialmente en zonas expuestas a viento o lluvia.

Asimismo, se analizó la situación del denominado servicio de taxi-guagua en Caleta de Caballo y Los Cocoteros, una demanda histórica de estos núcleos costeros. Desde el Cabildo se informó de que los expedientes administrativos están pendientes de la firma del documento necesario para su activación definitiva, trámite previo a su puesta en funcionamiento.

El taxi-guagua es una modalidad flexible pensada para áreas con menor densidad de población, que permite optimizar recursos y garantizar la conectividad en entornos donde no siempre resulta viable una línea regular convencional.

Situación del sector del taxi y VTC

En la reunión también se repasó la actualidad del sector del taxi en Teguise, clave para la conectividad municipal. Entre los asuntos analizados figuraron la concesión de nuevas licencias, la actualización de tarifas, las prestaciones conjuntas y la situación de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

La regulación del taxi y VTC en Canarias puede consultarse en la normativa autonómica publicada por el Ejecutivo regional:

Estudio de un carril preferente Puerto del Carmen–Costa Teguise

En materia de planificación futura, se analizó la viabilidad de implantar un carril preferente para guaguas en el corredor Puerto del Carmen – Costa Teguise. Esta medida permitiría reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la puntualidad del servicio en uno de los ejes con mayor tráfico de la isla.

El impulso de carriles reservados al transporte público es una estrategia habitual para fomentar una movilidad más eficiente y sostenible, alineada con los objetivos de reducción de emisiones y mejora de la calidad del aire que promueven distintas administraciones.

Seguimiento y próximos pasos

Ambas instituciones acordaron celebrar una nueva reunión de seguimiento para evaluar el grado de avance de las iniciativas y concretar plazos de ejecución. Desde el Ayuntamiento de Teguise se insistió en que el refuerzo del transporte público tiene un impacto directo en la calidad de vida, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.

La colaboración entre administraciones se plantea como elemento clave para adaptar la red de transporte a la realidad actual del municipio, marcada por el crecimiento demográfico y la actividad turística.

Con estas líneas de trabajo, Teguise y el Cabildo buscan avanzar hacia un modelo de movilidad más accesible, conectado y ajustado a las necesidades reales de la ciudadanía, reforzando el papel del transporte público como servicio esencial en el conjunto de Lanzarote.