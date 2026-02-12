El Cabildo de Lanzarote aprueba un presupuesto histórico de 221 millones para 2026 con el plante del PSOE

El Cabildo de Lanzarote ha aprobado de forma inicial su Presupuesto General para 2026, que asciende a 221.114.397,67 euros en las cuentas propias de la institución y eleva la cifra hasta los 289,7 millones de euros en términos consolidados, incluyendo a las entidades dependientes. Se trata, según el grupo de gobierno, del mayor presupuesto en la historia de la Corporación insular.

La aprobación se produjo en una sesión extraordinaria del Pleno celebrada este jueves, en la que el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, defendió que las nuevas cuentas están diseñadas para reforzar los servicios públicos y atender las necesidades de Lanzarote y La Graciosa.

Un presupuesto récord con impacto insular

El presidente insular calificó la aprobación inicial como “una gran noticia” para ambas islas, subrayando que el documento económico responde a un modelo de gestión orientado a mejorar los servicios, ampliar la oferta de vivienda y reforzar la atención social.

Betancort sostuvo que las cuentas incluyen medidas para mitigar el impacto de políticas estatales que, a su juicio, afectan negativamente a la población, en un contexto en el que el Gobierno central no ha aprobado nuevos presupuestos generales.

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Hacienda, María Jesús Tovar, destacó el trabajo técnico desarrollado por el área de Hacienda y Contratación en la elaboración de las cuentas, y defendió que se trata de un presupuesto “realista” y ajustado a las demandas ciudadanas.

Vivienda y Bienestar Social: ejes del gasto

Uno de los capítulos que experimenta mayor crecimiento es el de Vivienda, que aumenta un 369% hasta alcanzar los 7 millones de euros. Este incremento se produce en un contexto de tensión en el mercado residencial, donde el acceso a la vivienda es uno de los principales retos en Canarias.

En paralelo, el área de Bienestar Social contará con una dotación de 50 millones de euros, consolidando el modelo que el grupo de gobierno ha denominado “Isla del Cuidado”. Esta partida busca reforzar la atención a colectivos vulnerables y los servicios sociales insulares.

Impulso al Sector Primario y mejora del ciclo del agua

El presupuesto contempla también un respaldo significativo al Sector Primario, con una inversión de 10 millones de euros destinada a agricultores, ganaderos y pescadores. El objetivo es fortalecer la actividad económica vinculada al campo y al mar, sectores estratégicos en el tejido productivo insular.

En el ámbito del Agua, el Cabildo destina 6,18 millones de euros de fondos propios para la renovación de redes de abastecimiento y la mejora de infraestructuras hidráulicas. La gestión eficiente de los recursos hídricos es una cuestión clave en territorios insulares con limitaciones estructurales.

Transporte y movilidad: 12 millones para garantizar la gratuidad

El área de Transportes y Movilidad experimenta uno de los mayores incrementos porcentuales, con 12 millones de euros, lo que supone un 161% más que el ejercicio anterior. Esta partida permitirá mantener la gratuidad del transporte público y reforzar la conectividad territorial.

La movilidad sostenible y el transporte público son pilares de la política insular, alineados con las estrategias de transición ecológica impulsadas desde distintas administraciones.

Deportes, obras públicas y cooperación municipal

El presupuesto de 2026 reserva 5,8 millones de euros para el área de Actividad Física y Deportes, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y apoyar el talento deportivo. Las subvenciones de concurrencia competitiva quedan consolidadas en estas cuentas.

En Obras Públicas, la inversión alcanza los 15,2 millones de euros, destinados a infraestructuras estratégicas para la isla. Además, los Planes de Cooperación Municipal contarán con una dotación de 6,3 millones de euros, en el marco de la colaboración institucional con los siete ayuntamientos de Lanzarote.

El año anterior, esta partida se destinó a la construcción de la Residencia de Mayores de Tahíche, con el acuerdo de los consistorios implicados.

Seguridad, energía y cultura

En materia de Seguridad, el Consorcio de Seguridad y Emergencias dispondrá de 9 millones de euros para ampliar plantilla y mejorar infraestructuras. La coordinación en emergencias es fundamental en territorios insulares, especialmente ante riesgos naturales o situaciones extraordinarias.

El área de Energía incrementa su presupuesto en un 50%, con el propósito de avanzar en la transición ecológica y el desarrollo sostenible.

Asimismo, el presupuesto destina cerca de 5 millones de euros a Cultura, además de partidas específicas para Empleo (más de 2 millones de euros) y Educación (más de 3 millones).

Próximos pasos en la tramitación

Tras la aprobación inicial en Pleno, el presupuesto deberá superar el periodo de exposición pública y resolución de posibles alegaciones antes de su aprobación definitiva.

Con estas cuentas, el Cabildo de Lanzarote traza su hoja de ruta económica para 2026, con un enfoque centrado en vivienda, servicios sociales, transporte, agua y seguridad, en un contexto marcado por los desafíos sociales y económicos que afronta el archipiélago.

El PSOE abandona la sesión

El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote (en la oposición en la Corporación Insular) decidió este jueves abandonar el Pleno de la Corporación como gesto de protesta ante la decisión del presidente insular, Oswaldo Betancort, de fijar un plazo reducido para la presentación de enmiendas al proyecto de presupuestos de la institución para 2026.

Según trasladó la portavoz socialista, Ariagona González, la medida impide, a su juicio, que la oposición pueda ejercer con normalidad su labor de control y propuesta, al limitar el tiempo disponible para analizar y modificar el documento económico más relevante del ejercicio.

Los consejeros del PSOE abandonan el Pleno en el Cabildo de Lanzarote, este jueves / La Provincia

Un plazo “sin precedentes”, según el PSOE

González aseguró que la reducción del plazo para registrar enmiendas no tiene precedentes en la historia del Cabildo de Lanzarote. En su intervención pública, calificó la decisión de “imposición” y sostuvo que supone una merma de las garantías democráticas en el funcionamiento de la institución.

La portavoz afirmó que el procedimiento adoptado rompe con la práctica habitual seguida hasta ahora en la Corporación insular, donde —según explicó— siempre se había permitido un margen suficiente para que los distintos grupos políticos estudiaran el borrador presupuestario y formularan propuestas alternativas.

Betancort replica al PSOE que Corujo dio "un día a la oposición" en 2019 para presentar enmiendas al presupuesto El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, recordó al inicio de la sesión del pleno extraordinario celebrado este jueves y después de que el PSOE abandonase el pleno aduciendo que tan solo se les había dado “un día y medio para la presentación de enmiendas”, que en el año 2019 y bajo la presidencia de Dolores Corujo (PSOE), únicamente dieron un día a la oposición para presentar enmiendas al presupuesto. “Llevan días dando titulares y declaraciones alarmistas en los medios de comunicación porque este Gobierno ha dado tres días a la oposición para presentar enmiendas; y ahora, no solo han sido incapaces de realizar su trabajo de oposición, sino que olvidan que fueron ellos los redujeron al máximo el período de enmiendas”, aseguró el presidente. El presidente del Cabildo denuncia además que, tras el abandono del pleno por parte del PSOE “se ha perdido una oportunidad más de debatir los temas que preocupan a la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa, así como contribuir con sus propuestas a la posible mejora de la herramienta más importante de la Corporación como son los presupuestos”. Además, no fue el único año en el que el Gobierno de Dolores Corujo recortó los días para presentarlas, ya que en el año 2020 dio cuatro días hábiles y en 2021 también otorgó tres días a la oposición para este procedimiento. NC y VOX sí permanecieron el pleno este jueves La vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, y responsable del área de Hacienda y Contratación, María Jesús Tovar, lamenta además la poca responsabilidad del PSOE, quien ha sido incapaz de presentar enmiendas al presupuesto del ejercicio 2026 mientras las otras dos fuerzas políticas de la oposición, VOX y NC, sí lo han hecho. En este sentido, Tovar reclama “mayor rigor y profesionalidad” al principal grupo de la oposición. “Tardaron muy poco en reclamar que, a su parecer, el tiempo para poder presentar las enmiendas era demasiado reducido. Si hubiesen destinado ese tiempo en analizar el presupuesto y presentar enmiendas a lo que consideran un mal presupuesto, se podrían haber debatido en el próximo pleno”, añade la vicepresidenta. No obstante, cabe señalar que mientras los siete consejeros presentes del PSOE abandonaron el salón plenario, tanto el consejero VOX como el de Nueva Canarias sí permanecieron durante la sesión y expusieron sus enmiendas. Asimismo, tal y como se establece en el reglamento del pleno, los siete consejeros del PSOE que acudieron a la sesión plenaria tienen derecho a percibir la asistencia a pleno extraordinario que asciende a 400 euros ya que se había dado por iniciada la sesión.