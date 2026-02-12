Los Centros Turísticos de Lanzarote destinarán 2 millones en 2026 a proyectos sociales, culturales y al Carnaval

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote invertirán 2 millones de euros en 2026 a través de su programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La Entidad ha publicado ya las bases reguladoras que establecen los requisitos y el procedimiento para optar a estas ayudas y patrocinios, dirigidos a iniciativas sociales, culturales, deportivas y de promoción turística en Lanzarote y La Graciosa.

El consejero delegado de la Entidad, Ángel Vázquez, ha explicado que este instrumento permite canalizar parte de los beneficios generados por la actividad turística hacia proyectos impulsados por colectivos y particulares de la isla, garantizando un marco jurídico “transparente y objetivo”.

1,3 millones para acción social en 2026

De los 2 millones de euros previstos, 1,3 millones se destinarán a líneas de acción social, con el objetivo de respaldar proyectos que tengan un impacto directo en la población. Estas ayudas están orientadas a asociaciones, entidades y colectivos que desarrollen iniciativas vinculadas al bienestar, la inclusión y la mejora de la calidad de vida.

La RSC se articula como un mecanismo para reinvertir parte de los beneficios del modelo turístico insular en el tejido social.

El departamento de RSC fue creado al inicio de la actual legislatura con la finalidad de estructurar estas aportaciones bajo criterios técnicos y evaluables.

700.000 euros para cultura, deporte y promoción turística

El resto de la dotación, 700.000 euros, se dedicará a patrocinios publicitarios y apoyo a proyectos culturales, deportivos y de promoción turística. También se contempla financiación para publicaciones, investigaciones y actos puntuales que contribuyan a difundir la identidad de Lanzarote y La Graciosa.

Este tipo de patrocinios forman parte de las estrategias de colaboración público-empresarial que buscan reforzar el tejido cultural y deportivo, un ámbito que en Canarias cuenta con respaldo normativo específico.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 30 de abril de 2026. Según ha informado la Entidad, si las partidas iniciales se agotaran antes de finalizar el ejercicio, podrían ampliarse en función de los beneficios generados por la actividad de los Centros a lo largo del año. Además, se celebrará una jornada informativa para orientar a las entidades interesadas en la tramitación de solicitudes.

Apoyo al Carnaval de Lanzarote y La Graciosa

Una de las líneas específicas incluidas en las bases es la Línea 11, centrada en la promoción de Manifestaciones Populares de Interés Turístico. En este apartado se regulan, entre otras acciones, las ayudas dirigidas a agrupaciones y colectivos que forman parte del Carnaval de Lanzarote y La Graciosa.

El Carnaval es una de las expresiones culturales más relevantes del calendario festivo insular, con impacto social y económico. La información detallada sobre esta línea y el procedimiento estará disponible a través de la sede electrónica de la Entidad.

Balance de la RSC en 2025: 3,5 millones ejecutados

Durante 2025, los Centros de Arte, Cultura y Turismo destinaron 3,5 millones de euros a proyectos culturales, educativos, deportivos y sociales. A ello se sumaron donaciones materiales y económicas por valor aproximado de 35.000 euros en el ámbito social.

Entre las iniciativas destacadas figura el programa “CACT, residuos y reinserción”, que transforma residuos generados en los propios Centros en artículos y recuerdos elaborados por personas en situación de vulnerabilidad. Este proyecto combina economía circular e inclusión social, alineándose con los objetivos de sostenibilidad promovidos por la Agenda 2030 y recogidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:

Turismo y retorno social en Lanzarote

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo constituyen uno de los principales motores económicos de Lanzarote. Su actividad no solo genera empleo directo e indirecto, sino que también produce beneficios que, según la Entidad, se reinvierten parcialmente en la comunidad a través de estas convocatorias.

Con la publicación anticipada de las bases para 2026, la institución busca dar mayor previsibilidad a asociaciones y colectivos, facilitando la planificación de sus proyectos.

En definitiva, la inversión prevista de 2 millones de euros en RSC para 2026 refuerza el papel de los Centros Turísticos como agente activo en el desarrollo social, cultural y comunitario de Lanzarote y La Graciosa, consolidando un modelo que vincula la actividad turística con el apoyo al tejido insular.