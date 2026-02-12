La confesión más sincera de Sara Carbonero tras su ingreso hospitalario en Lanzarote: “He superado otra piedra en el camino”

La periodista Sara Carbonero ha vivido uno de los comienzos de año más difíciles de su vida. Tras tener que ser intervenida de urgencia a principios de enero en Lanzarote, la comunicadora ha reaparecido públicamente con un mensaje cargado de emoción, sinceridad y reflexión. Coincidiendo con su 42 cumpleaños, ha compartido unas palabras que no han dejado indiferente a sus seguidores: “He superado otra piedra en el camino”.

Su testimonio completo aparece en el nuevo número de la revista Diez Minutos, ya disponible en los quioscos, donde la periodista se abre como pocas veces antes sobre el miedo, la incertidumbre y el proceso de recuperación tras su ingreso hospitalario en las Islas Canarias.

Una operación inesperada que cambió el inicio de 2026

El año 2026 no comenzó como Sara Carbonero había imaginado. La periodista se encontraba en Lanzarote, donde había viajado para despedir el año junto a un grupo de amigos, cuando tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia. La noticia generó una gran preocupación en su entorno y entre sus seguidores.

Aunque no ha detallado públicamente los aspectos médicos concretos de la intervención, sí ha reconocido que se trató de un momento especialmente delicado. “Hace apenas un mes entré a un quirófano llena de incertidumbre”, ha confesado. Una frase que resume el estado emocional con el que afrontó la operación: miedo, dudas y una profunda vulnerabilidad.

Sin embargo, semanas después, el tono de sus palabras ha cambiado por completo. “Ya no duele. El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma”, ha escrito. Una transformación interior que refleja no solo una recuperación física, sino también emocional.

Sara Carbonero y su madre, Goyi. / La Provincia

Un cumpleaños marcado por la gratitud

El 42 cumpleaños de Sara no fue una celebración más. Este año, la fecha tuvo un significado especial. “Creo que nunca me había sentido tan feliz por cumplir un año más ni con tantos motivos para dar las gracias”, expresó en su reflexión pública.

La periodista cerró 2025 con una lista sencilla de deseos, pero la vida, según sus propias palabras, tenía otros planes. La experiencia hospitalaria le ha servido para relativizar, para valorar lo esencial y para reconocer el apoyo incondicional de quienes han estado a su lado.

“No podemos cambiar las cartas que nos tocan. Hoy cumplo un año más con una nueva cicatriz que me recuerda que he superado otra piedra en el camino”. Una frase que simboliza la resiliencia con la que ha afrontado este nuevo obstáculo.

En sus palabras, Carbonero ha querido agradecer expresamente a varias personas clave durante su ingreso hospitalario.

Desde hace aproximadamente un año, la periodista mantiene una relación con el empresario canario José Luis Cabrera, conocido como Jota. En su mensaje, Sara ha destacado su presencia permanente durante los momentos más complicados: no se separó de ella “ni un minuto”.

Un respaldo emocional que, según deja entrever, ha sido esencial en su proceso de recuperación.

Iker Casillas y su madre, pilares familiares

La periodista tampoco ha querido olvidar al padre de sus hijos, Iker Casillas. Pese a que su relación sentimental terminó hace años, ambos mantienen una relación cordial centrada en el bienestar de sus hijos.

“A Iker y a mi madre por cuidar y proteger lo que más quiero cuando yo no podía”, escribió. Un reconocimiento público que pone en valor la importancia de la familia en momentos de crisis.

Archivo - Sara Carbonero / EUROPA PRESS - Archivo

Si hay una persona que ha estado presente tanto en los momentos más felices como en los más difíciles de Sara Carbonero es su amiga y compañera Isabel Jiménez. La periodista le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños en redes sociales, recordando los viajes, celebraciones y experiencias compartidas en ciudades como Madrid, Oporto, Almería, Menorca, México, París o Nápoles.

Una amistad sólida que ha resistido el paso del tiempo y las adversidades.

La vuelta progresiva a la rutina tras el ingreso hospitalario

Tras varias semanas centrada en su recuperación, Sara Carbonero ha ido retomando poco a poco su rutina. Su presencia en redes sociales ha sido gradual, compartiendo reflexiones, lecturas y fragmentos literarios que conectan con su estado emocional.

La periodista suele utilizar su perfil para recomendar poemas, canciones o textos que la inspiran. En esta ocasión, muchas de las publicaciones han girado en torno a las heridas, el dolor, la memoria y la pérdida.

Entre los fragmentos compartidos destaca una frase del escritor uruguayo Mario Benedetti: “Casi te llamo ayer. Y he perdido la cuenta de cuántos ayeres han pasado”. También ha citado versos de la escritora Sara Buho, especialmente una línea que ha resonado con fuerza entre sus seguidores: “La herida que más me duele nunca está en mi cuerpo”.

Mensajes que evidencian un proceso introspectivo, donde la cicatriz física convive con reflexiones más profundas.

La lectura como refugio: ‘Hamnet’, de Maggie O'Farrell

En una de sus publicaciones más recientes, Sara Carbonero aparecía leyendo en el sofá de su salón la novela ‘Hamnet’, una de las obras más vendidas en España en los últimos años.

La novela, escrita por Maggie O’Farrell y publicada en 2020, imagina la vida familiar de William Shakespeare tras la muerte de su hijo Hamnet en 1596. Sin embargo, lejos de centrarse en el dramaturgo, la historia pone el foco en Agnes Hathaway, su esposa, explorando el duelo, la pérdida y el impacto emocional de la tragedia.

El libro ha cobrado nueva actualidad tras su adaptación cinematográfica, protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, que ha tenido una destacada trayectoria en taquilla y premios. La elección de esta lectura no parece casual, teniendo en cuenta las reflexiones que Sara ha compartido sobre el dolor y la resiliencia.