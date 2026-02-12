A juicio el acusado de matar a un hombre tras arrojarlo desde una terraza en Lanzarote

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará a partir del próximo viernes, 20 de febrero, al acusado de matar a un hombre tras arrojarlo desde la terraza del centro comercial Teguise Playa, situado en la localidad de Costa Teguise (Lanzarote). La vista oral tendrá lugar ante un jurado popular, que deberá determinar si T. C. K. cometió los hechos y es autor de un delito de homicidio. La Fiscalía así lo sostiene y pide una pena de 12 años de prisión y una indemnización de 120.000 euros para la familia de la víctima.

El altercado tuvo lugar durante la madrugada del 28 de mayo de 2023. En las inmediaciones del bar Saxo, se inició una acalorada discusión entre un ciudadano de origen alemán de 46 años y dos anglosajones, todos ellos residentes en la Isla, que pronto derivó en un forcejeo.

En un momento dado, el alemán presuntamente cogió de la cintura a uno de los varones y lo tiró de cabeza al suelo por la barandilla de la terraza del centro comercial, que se encuentra a cuatro metros y medio de altura. Según sostiene el Ministerio Público en su escrito de acusación, el agresor actuó guiado por el ánimo de acabar con la vida del hombre o siendo consciente de la posibilidad que había de ocasionarle la muerte.

Graves lesiones

La autopsia reflejó que, como consecuencia de esa caída, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y diversas fracturas costales, entre otras lesiones. El golpe en la cabeza, además, originó un proceso hemorrágico que se extendió rápidamente.

"Todo ello desencadenó un cuadro clínico de muy difícil manejo, provocando a su vez más lesiones isquémicas, tendente a llevar al organismo a un estado comatoso y a la afectación de los centros vitales localizados en el tronco de encéfalo que, finalmente, provocaron el fatal desenlace", refleja la Fiscalía. El perjudicado, finalmente, falleció entre las 8:30 y las 10:30 horas de ese mismo día.

El altercado se produjo tras una discusión en las inmediaciones de un bar de Costa Teguise

El presunto autor del crimen, por su parte, permanece en situación de prisión provisional desde la fecha de los hechos y se encuentra ingresado en el centro penitenciario de Tahíche.

En el momento del fallecimiento, la víctima contaba con sus dos padres y su pareja sentimental, que reclaman el ejercicio de cuantas acciones penales y civiles pudieran corresponderles por estos hechos.

Prohibida la entrada

El encausado, albañil de profesión, tenía prohibida la entrada a varios bares de la zona debido a que había protagonizado peleas cuando se encontraba borracho.

Los hechos que se juzgarán la próxima semana habrían tenido lugar cerca de un establecimiento de venta de comida rápida y cuando la mayoría de los negocios relacionados con la venta de alcohol se encontraban cerrados debido a la normativa municipal.