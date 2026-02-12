Una mujer con sordera recupera la audición con una técnica nunca antes usada en Lanzarote
La paciente, de 39 años de edad, con una otitis media crónica con timpanoesclerosis que le impedía oír correctamente, ha experimentado una recuperación significativa de la audición
El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, ha llevado a cabo por primera vez una intervención de implante auditivo osteointegrado en una paciente con pérdida auditiva, una técnica mínimamente invasiva que representa una alternativa eficaz para quienes no pueden utilizar audífonos convencionales.
La operación se realizó el pasado mes de diciembre con la colaboración del jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Jesús Benítez del Rosario, quien se desplazó hasta Lanzarote para participar en la cirugía junto al equipo del Molina Orosa.
Una opción para pacientes que no se adaptan a audífonos
El implante auditivo osteointegrado está especialmente indicado para personas que no logran una mejora auditiva adecuada con audífonos tradicionales o no pueden utilizarlos por malformaciones, enfermedades crónicas o intolerancia.
El dispositivo consta de dos partes: un implante de titanio que se fija al hueso temporal del paciente y un procesador de sonido externo, que se adhiere mediante un sistema imantado. Este sistema transmite las vibraciones directamente al oído interno (cóclea), transformándolas en impulsos nerviosos que el cerebro interpreta como sonido.
Según explicó el jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Molina Orosa, Antonio Martel López, se trata de una intervención mínimamente invasiva y con grandes beneficios para este tipo de pacientes.
Proceso de adaptación y seguimiento
Tras la cirugía, comienza una fase de seguimiento de aproximadamente un mes, periodo necesario para que el implante se integre correctamente en el hueso (osteointegración). Después se conecta el procesador externo, permitiendo al paciente percibir los sonidos con nitidez y claridad.
La paciente intervenida, una mujer de 39 años con diagnóstico de otitis media crónica con timpanoesclerosis, se encuentra actualmente en fase de adaptación al dispositivo, y ha experimentado una recuperación significativa de la audición.
Este avance posiciona al Hospital Molina Orosa como referente en soluciones auditivas avanzadas dentro del sistema sanitario público de Canarias.
