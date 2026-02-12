El PSOE abandona el Pleno del Cabildo de Lanzarote por el recorte del plazo para enmendar los presupuestos

El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote (en la oposición en la Corporación Insular) decidió este jueves abandonar el Pleno de la Corporación como gesto de protesta ante la decisión del presidente insular, Oswaldo Betancort, de fijar un plazo reducido para la presentación de enmiendas al proyecto de presupuestos de la institución para 2026.

Según trasladó la portavoz socialista, Ariagona González, la medida impide, a su juicio, que la oposición pueda ejercer con normalidad su labor de control y propuesta, al limitar el tiempo disponible para analizar y modificar el documento económico más relevante del ejercicio.

Un plazo “sin precedentes”, según el PSOE

González aseguró que la reducción del plazo para registrar enmiendas no tiene precedentes en la historia del Cabildo de Lanzarote. En su intervención pública, calificó la decisión de “imposición” y sostuvo que supone una merma de las garantías democráticas en el funcionamiento de la institución.

La portavoz afirmó que el procedimiento adoptado rompe con la práctica habitual seguida hasta ahora en la Corporación insular, donde —según explicó— siempre se había permitido un margen suficiente para que los distintos grupos políticos estudiaran el borrador presupuestario y formularan propuestas alternativas.

Abandono del Pleno como gesto institucional

El Grupo Socialista justificó su salida del salón de plenos como una decisión de carácter institucional. González explicó que su formación no podía “legitimar” con su presencia un procedimiento que, en su opinión, restringe el derecho de los grupos a presentar enmiendas y limita el debate público.

Desde el PSOE insisten en que la medida afecta no solo a su grupo, sino al conjunto de la oposición y, por extensión, a la ciudadanía a la que representan. La portavoz defendió que el Cabildo es una institución pública que debe garantizar la pluralidad, el diálogo y el respeto a las reglas democráticas.

Acusaciones de “rodillo” y falta de diálogo

En sus declaraciones, Ariagona González acusó al presidente insular de gobernar “desde la imposición” y de aplicar el “rodillo” de la mayoría para evitar un debate profundo sobre las cuentas. A su juicio, limitar el tiempo de enmiendas reduce la capacidad de la oposición para plantear modificaciones o alternativas al proyecto presupuestario.

El PSOE de Lanzarote considera que esta forma de proceder supone una deriva preocupante en el funcionamiento del Cabildo y advierte de que continuará defendiendo el respeto a las normas democráticas y a los derechos de representación política.