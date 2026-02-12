El PSOE abandona el Pleno del Cabildo de Lanzarote por el recorte del plazo para enmendar los presupuestos
Ariagona González, portavoz socialista, acusó al presidente insular, Oswaldo Betancort, de gobernar "desde la imposición" al limitar el tiempo para el análisis de las cuentas
El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote (en la oposición en la Corporación Insular) decidió este jueves abandonar el Pleno de la Corporación como gesto de protesta ante la decisión del presidente insular, Oswaldo Betancort, de fijar un plazo reducido para la presentación de enmiendas al proyecto de presupuestos de la institución para 2026.
Según trasladó la portavoz socialista, Ariagona González, la medida impide, a su juicio, que la oposición pueda ejercer con normalidad su labor de control y propuesta, al limitar el tiempo disponible para analizar y modificar el documento económico más relevante del ejercicio.
Un plazo “sin precedentes”, según el PSOE
González aseguró que la reducción del plazo para registrar enmiendas no tiene precedentes en la historia del Cabildo de Lanzarote. En su intervención pública, calificó la decisión de “imposición” y sostuvo que supone una merma de las garantías democráticas en el funcionamiento de la institución.
La portavoz afirmó que el procedimiento adoptado rompe con la práctica habitual seguida hasta ahora en la Corporación insular, donde —según explicó— siempre se había permitido un margen suficiente para que los distintos grupos políticos estudiaran el borrador presupuestario y formularan propuestas alternativas.
Abandono del Pleno como gesto institucional
El Grupo Socialista justificó su salida del salón de plenos como una decisión de carácter institucional. González explicó que su formación no podía “legitimar” con su presencia un procedimiento que, en su opinión, restringe el derecho de los grupos a presentar enmiendas y limita el debate público.
Desde el PSOE insisten en que la medida afecta no solo a su grupo, sino al conjunto de la oposición y, por extensión, a la ciudadanía a la que representan. La portavoz defendió que el Cabildo es una institución pública que debe garantizar la pluralidad, el diálogo y el respeto a las reglas democráticas.
Acusaciones de “rodillo” y falta de diálogo
En sus declaraciones, Ariagona González acusó al presidente insular de gobernar “desde la imposición” y de aplicar el “rodillo” de la mayoría para evitar un debate profundo sobre las cuentas. A su juicio, limitar el tiempo de enmiendas reduce la capacidad de la oposición para plantear modificaciones o alternativas al proyecto presupuestario.
El PSOE de Lanzarote considera que esta forma de proceder supone una deriva preocupante en el funcionamiento del Cabildo y advierte de que continuará defendiendo el respeto a las normas democráticas y a los derechos de representación política.
- Sara Carbonero se sincera tras su operación de urgencia en Lanzarote: “El miedo ha dado paso a la gratitud”
- El desgarrador adiós de una madre a su hija: Cristina Pérez, la modelo canaria fallecida a los 21 años
- Un aparatoso choque entre dos guaguas destroza una nave en Lanzarote
- La ONCE estrena en Arrecife una nueva sede accesible y sostenible para reforzar la atención social en las islas orientales
- Emotivo homenaje en Lanzarote a Noe, el niño comprometido con la limpieza de playas y fallecido tras un atropello
- Forbes reconoce en Lanzarote el liderazgo femenino con la primera Lista de Mujeres Influyentes de Canarias
- “Luna, amor y un destino en movimiento”: la foto viral de una pareja en Lanzarote que conquistó las redes
- El traslado del Hospital Insular no romperá el modelo geriátrico en Lanzarote