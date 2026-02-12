El secretario alza la voz en el Pleno del Cabildo de Lanzarote y pide “no utilizar a los funcionarios” en la confrontación política

El secretario accidental del Pleno del Cabildo de Lanzarote, Andrés Martín, anunció este jueves, casi al finalizar la sesión extraordinaria convocada para la aprobación inicial del presupuesto de la Corporación Insular de 2026 que, previsiblemente, no continuará desempeñando su cargo en el próximo pleno ordinario de febrero.

Su salida no obedece a una renuncia voluntaria, según explicó, sino al funcionamiento habitual del sistema de provisión de plazas de habilitados nacionales, que se cubren a través del concurso nacional. Este procedimiento, regulado por el Estado, permite que funcionarios con habilitación de carácter nacional soliciten y obtengan destino en distintas administraciones locales.

En este caso, la plaza de vicesecretaría del Cabildo habría sido solicitada por una funcionaria, y la normativa establece que la persona que ocupe ese puesto debe asumir las funciones de Secretaría en caso de vacante, enfermedad u otras circunstancias. Dado que la plaza de secretario quedaría vacante, la sustitución se produciría de forma automática una vez resuelto el procedimiento.

Martín señaló que el proceso se encuentra en su fase final y que la resolución, tanto provisional como definitiva, podría conocerse en cuestión de días. De confirmarse, no estaría presente en la sesión plenaria ordinaria prevista para febrero.

Reubicación dentro de la institución

El hasta ahora secretario aclaró que su continuidad en el Cabildo de Lanzarote no está en cuestión. Explicó que seguirá prestando servicio en la institución insular, aunque el destino concreto dependerá de lo que determine el grupo de gobierno (formado por CC, PP y el exconsejero de NC).

En este sentido, recordó que ya ejerció anteriormente funciones en la Secretaría durante la etapa de Francisco Perdomo de Quintana, y tras la jubilación de este, pero también podría desempeñar tareas en otros organismos o áreas del Cabildo donde existan vacantes.

Actualmente, según indicó, el procedimiento de incorporación de nuevos funcionarios no ha concluido, lo que mantiene un déficit de personal en algunas áreas. Por ello, considera que no tendrá dificultades para integrarse en otro puesto acorde a su perfil y experiencia.

Una trayectoria marcada por informes complejos

Durante su intervención, Andrés Martín quiso hacer un repaso a su trayectoria profesional en el Cabildo, donde acumula cerca de 36 años de servicio. Subrayó que a lo largo de su carrera ha tenido que elaborar informes jurídicos complejos en diferentes etapas políticas y bajo distintos equipos de gobierno.

Recordó, por ejemplo, que en la legislatura anterior emitió un informe contrario a la pretensión del entonces grupo de gobierno (PSOE-PP), presidido por la socialista María Dolores Corujo, en relación a la aplicación del Reglamento de Honores y Distinciones de la Corporación Insular. Aquella decisión obligó a suspender un acto previsto con apenas 24 horas de antelación en Jameos del Agua.

Asimismo, mencionó informes relacionados durante el mandato del nacionalista Pedro San Ginés y en anteriores en los que el Cabildo llegó a tener hasta cuatro presidentes en una misma legislatura. En ese contexto, correspondía a la Secretaría determinar jurídicamente los pasos a seguir.

“Eso forma parte de nuestro trabajo”, explicó, recordando que su formación en Derecho y su condición de funcionario le obligan a actuar con rigor técnico y objetividad, al margen de los intereses políticos.

Petición expresa: “No utilicen al funcionario”

El núcleo de su intervención estuvo centrado en una petición directa a los grupos políticos: que no utilicen a los funcionarios como instrumento en la confrontación partidista ni en las labores de control político.

Martín aseguró que desde su incorporación como secretario en enero de 2024 —especialmente a partir del mes de junio— ha tenido que elaborar al menos cuatro informes vinculados al control político.

En su opinión, la fiscalización y el control son funciones legítimas de los cargos electos, pero no deben trasladarse a los técnicos como arma arrojadiza. “No jueguen con el funcionario en su labor de control político”, expresó durante el pleno.

También relató que, por primera vez en su extensa trayectoria, se ha visto implicado en un procedimiento judicial en el que se le acusa de ocultar documentación a un grupo de la oposición [el PSOE lo acusa, al igual que al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y a la Asesoría Jurídica de la institución, de no entregarle un expediente relacionado con Inalsa]. Según afirmó, se trata de un expediente que nunca estuvo bajo su custodia ni dentro de sus competencias.

A pesar de haber explicado esta circunstancia a varios consejeros, aseguró que su situación no se ha corregido, lo que calificó como especialmente duro desde el punto de vista personal y profesional.

Un mes personal difícil

El secretario aprovechó su intervención para agradecer el apoyo recibido por parte de varios miembros de la corporación, tanto en el pleno como a título personal. Explicó que el mes de enero fue especialmente complicado para él debido al fallecimiento de su padre.

En este contexto, reiteró su solicitud de que se respete la labor técnica de los funcionarios públicos, cuyo cometido es asesorar y garantizar la legalidad de las actuaciones administrativas, no participar en “guerrillas políticas”.

“Utilícenos para que las cosas se hagan bien, para asesorar, para que el Cabildo de Lanzarote, la isla de Lanzarote y La Graciosa avancen”, señaló, pero no para conflictos partidistas que, a su juicio, no conducen a ninguna solución.

El respaldo de la Presidencia

Tras su intervención, el presidente del Cabildo tomó la palabra para agradecer públicamente su profesionalidad y rigor. Betancort destacó la tranquilidad y la protección institucional que, según expresó, ha aportado su desempeño al frente de la Secretaría.

Betancort señaló que algunos atenderán sus palabras y otros no [en referencia al PSOE, que este jueves abandonó el pleno], pero subrayó que el mensaje había sido claro. También afirmó que, independientemente del puesto que ocupe en adelante, continuará vinculado al entorno de la Presidencia.