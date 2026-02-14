Yaiza reclama al Cabildo el millón de euros que le tuvo que devolver

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, registró ayer un escrito en el Cabildo de Lanzarote en el que confirma no solo la devolución del millón de euros correspondiente a proyectos con cargo al Plan de Cooperación 2021, sino exigiendo su reintegro para la ejecución de iniciativas municipales de interés general.

En la misiva remitida a la Consejería de Planificación y Coordinación de Proyectos, Noda recuerda que «devolvemos el dinero por incidencias no imputables al Ayuntamiento, así que pedimos su reembolso a través de cualquier línea de subvención. Proyectos tenemos de sobra y los estamos ejecutando con recursos propios, por ejemplo, reasfaltados de vías y trabajos de embellecimiento en Playa Blanca y obras de cancha deportiva y mejora del entorno del terrero de Uga, entre otros».

Óscar Noda lamenta además que «vecinas y vecinos del municipio puedan verse perjudicados por circunstancias ajenas a la Institución». En este sentido resume los problemas derivados del campo de fútbol de Playa Blanca, este por la modificación de cotas acordada por el Cabildo, o el proyecto de cancha de bolas y club social de Uga. Por el camino hubo resolución de contratos conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y errores detectados en proyectos redactados por personal técnico externo a la Administración.

El Ayuntamiento defiende que ha realizado todos los esfuerzos necesarios para la correcta ejecución del Plan de Cooperación 2021 y por ello también pide que el Cabildo se abstenga de reclamar intereses de demora. Con independencia de las relaciones institucionales sobre este caso, el Ayuntamiento se reserva el ejercicio de las acciones judiciales que en Derecho procedan. Yaiza confirma que presentará un recurso contencioso administrativo amparado además en un informe jurídico de la FECAM que ya se pronunció por el perjuicio que están sufriendo varios municipios de Lanzarote como consecuencia de la devolución que exige el Cabildo insular de los dineros de proyectos por ejecutar.

Por último, Noda critica la «falta de coherencia política del Cabildo». Señala que «mientras el presidente se echa flores porque consiguieron con el Gobierno de España una prórroga millonaria para la ejecución de obras hidráulicas en la Isla, pues resulta que aquí da la espalda a municipios que incluso están siendo gobernados por su partido, como Teguise».