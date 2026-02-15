Talleres, charlas y ‘escaparates’ por el Día de las Letras Canarias

La Biblioteca insular de Lanzarote se suma un año más a la conmemoración del Día de las Letras Canarias, que se celebra cada 21 de febrero en recuerdo del fallecimiento de José de Viera y Clavijo, figura clave de la cultura ilustrada en las Islas. Esta efemérides se ha consolidado como una ocasión privilegiada para poner en valor el talento literario del Archipiélago y acercarlo a la ciudadanía.

En esta edición, la comisión literaria del Gobierno de Canarias ha designado como autor homenajeado al escritor y periodista tinerfeño Alfonso García-Ramos, considerado una de las voces más relevantes de la narrativa canaria de la segunda mitad del siglo XX.

Con motivo de esta celebración, la Biblioteca insular de Lanzarote ha diseñado una programación especial que se desarrollará durante todo febrero e incluirá lecturas compartidas, exposiciones, cuentacuentos, talleres creativos y encuentros literarios, reafirmando su papel como espacio vivo de creación y reflexión cultural.

«La celebración de las Letras Canarias es una oportunidad para reencontrarnos con nuestra identidad cultural y, al mismo tiempo, para abrir nuevas puertas a la creatividad y al pensamiento crítico», señala la consejera Ascensión Toledo, quien subraya que «desde la Biblioteca insular queremos que la literatura se viva y se dialogue, acercándola a públicos diversos y fomentando la participación activa de la ciudadanía».

Taller creativo

Entre las propuestas destacadas del mes, la Biblioteca Insular anuncia el taller creativo Corta, pega y enamórate de la literatura, una experiencia original que invita a explorar el género romántico desde una perspectiva visual y artesanal. El taller, dirigido por la artista Rosa Vera, se celebrará el próximo 25 de febrero en la sede de la Biblioteca Insular de Lanzarote.

La actividad propone la deconstrucción de portadas de libros emblemáticos para reinterpretarlas mediante la técnica del collage, fomentando así un acercamiento creativo tanto a los clásicos como a las novedades de la literatura romántica. A través del trabajo manual y la experimentación estética, cada participante podrá construir su propia lectura visual de las historias, estableciendo un vínculo personal con los textos.

El taller se celebrará el 25 de febrero en la Biblioteca Insular de Lanzarote, en horario de 16.00 a 20.00 horas, y estará impartido por la artista Rosa Vera. Se trata de una actividad gratuita, concebida con un enfoque práctico y participativo, que permitirá a los asistentes en este taller explorar el collage como herramienta creativa aplicada a la literatura. Debido al carácter personalizado de la propuesta, el número de plazas será limitado, por lo que las personas interesadas deberán inscribirse previamente enviando un correo electrónico a la dirección dinamizacionbiblioteca@cabildodelanzarote.com.

Velada literaria

La programación del Mes de las Letras Canarias se completa con una nueva velada literaria que tendrá lugar el próximo 26 de febrero en la Biblioteca Insular de Lanzarote. Este encuentro reunirá a dos figuras de referencia de la poesía y la investigación literaria actual: Alicia Llarena y María Ángeles Pérez López.

La sesión, coordinada por Fabio Carreiro Lago y Yolanda Ruano Laparra, ha sido concebida como un espacio de diálogo que tiende puentes entre la tradición literaria canaria y su proyección universal, explorando el hilo conductor que conecta la identidad atlántica con las corrientes contemporáneas de la literatura en español.

Alicia Llarena, catedrática, investigadora y una de las voces críticas y poéticas más sólidas de Canarias, compartirá escenario con María Ángeles Pérez López, poeta y profesora de la Universidad de Salamanca, galardonada con reconocimientos como el Premio de la Crítica o el Premio Loewe.

La conversación cruzada entre ambas trayectorias permitirá reflexionar sobre la vigencia, influencia y resonancia de las letras canarias dentro y fuera del Archipiélago. El ciclo de veladas literarias de la Biblioteca Insular se caracteriza por huir de los formatos convencionales, apostando por una dinámica que prioriza la reflexión pausada, el intercambio de ideas y la conexión directa con el público lector.

Escaparate de Letras

Por otro lado, ejecuta la entidad con Escaparate de letras, una iniciativa artística y cultural que lleva la literatura canaria fuera de las bibliotecas e integra la lectura en la vida cotidiana, transformando 50 escaparates de la Isla en espacios expositivos donde texto e ilustración dialogan sobre el vidrio.

Con epicentro en la Biblioteca insular, el proyecto busca acercar el patrimonio literario a nuevos públicos mediante la mediación cultural y la transformación del entorno urbano. La propuesta, dirigida por la Biblioteca y el Servicio de Publicaciones del Cabildo, será desplegada por Bárbara Müller y se inaugurará el próximo sábado 21 de febrero.

Noticias relacionadas

En febrero también arranca la segunda edición de Éxito en tus manos, un proyecto formativo dirigido a estudiantes desde 2º de la ESO hasta Bachillerato, que ofrece herramientas prácticas para mejorar técnicas de estudio, organización, autonomía y gestión emocional. El programa se desarrolla de febrero a junio en grupos reducidos y combina hábitos de estudio, técnicas de aprendizaje, habilidades cognitivas y orientación académica y profesional, con especial atención a la confianza personal como clave del éxito.