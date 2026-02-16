Teguise amplía la vigilancia en Famara y Costa Teguise con nuevas torres y puestos de socorrismo
El Ayuntamiento de La Villa ha invertido 635.000 euros, con apoyo del Gobierno de Canarias, para instalar medios avanzados y nuevo equipamiento en varias playas del municipio
El Ayuntamiento de Teguise ha culminado la instalación de nuevos recursos de vigilancia y socorrismo en varias playas del municipio, dentro de un plan destinado a reforzar la seguridad en las zonas de baño y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.
Las actuaciones se han desarrollado en puntos estratégicos del litoral, especialmente en enclaves de gran afluencia tanto para residentes como para turistas.
Entre las infraestructuras ya operativas destacan tres torres autónomas de vigilancia en la playa de Playa de Famara, un espacio especialmente frecuentado por surfistas y visitantes. Además, se han instalado dos puestos avanzados elevados en la Playa de Las Cucharas, en Costa Teguise, y un puesto avanzado adicional en la Playa de El Jablillo.
Nuevas torres y puestos en playas estratégicas
El Consistorio de la Villa prevé incorporar próximamente un nuevo puesto avanzado en la zona del muelle de La Caleta de Famara, con el objetivo de ampliar la cobertura en otro de los puntos más concurridos del municipio.
Estas estructuras se suman a las casetas de primeros auxilios ya en funcionamiento, que sirven como base para el personal de salvamento y facilitan una intervención rápida y coordinada en caso de incidente.
Más medios materiales y señalización adaptada
El refuerzo del servicio no se limita a las infraestructuras fijas. El dispositivo incorpora también nuevos recursos materiales, entre ellos un vehículo todoterreno y una moto acuática, además de equipamiento complementario para el equipo de socorrismo. Estos medios han sido aportados por la empresa adjudicataria del servicio.
Asimismo, todas las playas cuentan con sistema de banderas para informar del estado del mar y señalización específica, incluida cartelería multilingüe orientada a mejorar la información a visitantes internacionales, algo relevante en un destino turístico como Lanzarote.
Inversión conjunta para mejorar la seguridad
La actuación ha sido financiada de manera conjunta por el Ayuntamiento de Teguise y el Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. La inversión total asciende a 635.000 euros, destinados a la mejora del sistema de vigilancia, señalización y equipamiento.
Desde el grupo de gobierno municipal se destaca que esta actualización permite reforzar la organización del servicio, ampliar la supervisión en zonas de mayor concentración y optimizar la coordinación de los operativos de emergencia.
Con estas mejoras, Teguise busca consolidar un modelo de gestión que combine prevención, información clara y medios adecuados para garantizar la seguridad de quienes disfrutan de su litoral durante todo el año.
- El desgarrador adiós de una madre a su hija: Cristina Pérez, la modelo canaria fallecida a los 21 años
- Sara Carbonero se sincera tras su operación de urgencia en Lanzarote: “El miedo ha dado paso a la gratitud”
- La confesión más sincera de Sara Carbonero tras su ingreso hospitalario en Lanzarote: “He superado otra piedra en el camino”
- Un aparatoso choque entre dos guaguas destroza una nave en Lanzarote
- “Luna, amor y un destino en movimiento”: la foto viral de una pareja en Lanzarote que conquistó las redes
- El traslado del Hospital Insular no romperá el modelo geriátrico en Lanzarote
- Emotivo homenaje en Lanzarote a Noe, el niño comprometido con la limpieza de playas y fallecido tras un atropello
- Especialistas en Neumología y Endocrinología atienden ya en Mala