Teguise amplía la vigilancia en Famara y Costa Teguise con nuevas torres y puestos de socorrismo

El Ayuntamiento de La Villa ha invertido 635.000 euros, con apoyo del Gobierno de Canarias, para instalar medios avanzados y nuevo equipamiento en varias playas del municipio

Nueva torre de vigilancia en la playa de Famara.

Nueva torre de vigilancia en la playa de Famara.

Aránzazu Fernández

Arrecife

El Ayuntamiento de Teguise ha culminado la instalación de nuevos recursos de vigilancia y socorrismo en varias playas del municipio, dentro de un plan destinado a reforzar la seguridad en las zonas de baño y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Las actuaciones se han desarrollado en puntos estratégicos del litoral, especialmente en enclaves de gran afluencia tanto para residentes como para turistas.

Entre las infraestructuras ya operativas destacan tres torres autónomas de vigilancia en la playa de Playa de Famara, un espacio especialmente frecuentado por surfistas y visitantes. Además, se han instalado dos puestos avanzados elevados en la Playa de Las Cucharas, en Costa Teguise, y un puesto avanzado adicional en la Playa de El Jablillo.

Nuevas torres y puestos en playas estratégicas

El Consistorio de la Villa prevé incorporar próximamente un nuevo puesto avanzado en la zona del muelle de La Caleta de Famara, con el objetivo de ampliar la cobertura en otro de los puntos más concurridos del municipio.

Estas estructuras se suman a las casetas de primeros auxilios ya en funcionamiento, que sirven como base para el personal de salvamento y facilitan una intervención rápida y coordinada en caso de incidente.

Nueva torre de vigilancia instalada en la playa de Famara.

Nueva torre de vigilancia instalada en la playa de Famara.

Más medios materiales y señalización adaptada

El refuerzo del servicio no se limita a las infraestructuras fijas. El dispositivo incorpora también nuevos recursos materiales, entre ellos un vehículo todoterreno y una moto acuática, además de equipamiento complementario para el equipo de socorrismo. Estos medios han sido aportados por la empresa adjudicataria del servicio.

Asimismo, todas las playas cuentan con sistema de banderas para informar del estado del mar y señalización específica, incluida cartelería multilingüe orientada a mejorar la información a visitantes internacionales, algo relevante en un destino turístico como Lanzarote.

Eugenio Robayna, Rita Hernández y Olivia Duque, en una de las nuevas torres de vigilancia en la playa de Famara

Eugenio Robayna, Rita Hernández y Olivia Duque, en una de las nuevas torres de vigilancia en la playa de Famara

Inversión conjunta para mejorar la seguridad

La actuación ha sido financiada de manera conjunta por el Ayuntamiento de Teguise y el Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. La inversión total asciende a 635.000 euros, destinados a la mejora del sistema de vigilancia, señalización y equipamiento.

Desde el grupo de gobierno municipal se destaca que esta actualización permite reforzar la organización del servicio, ampliar la supervisión en zonas de mayor concentración y optimizar la coordinación de los operativos de emergencia.

Con estas mejoras, Teguise busca consolidar un modelo de gestión que combine prevención, información clara y medios adecuados para garantizar la seguridad de quienes disfrutan de su litoral durante todo el año.

