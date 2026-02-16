La Cámara pide más inversiones en el aeropuerto de Lanzarote y presencia policial

El presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, José Valle, y el director insular de la Administración General del Estado, Pedro Viera, se reunieron para abordar los retos actuales en materia de seguridad, conectividad y desarrollo de infraestructuras estratégicas. En el encuentro, al que asistieron representantes de la Guardia Civil, y la Policía Nacional, se analizó el avance en la implantación del sistema de control de pasaportes automatizado en el aeropuerto, una mejora que, aunque está en fase de implementación, supondrá a medio plazo una mayor agilidad en el servicio.

Valle insistió en que la inversión en las instalaciones aeroportuarias es prioritaria, no solo por el confort de los usuarios, sino para optimizar los procedimientos de atención a turistas de terceros países en los controles fronterizos.

Seguridad y comercio

En materia de seguridad ciudadana, se destacó que si bien Lanzarote mantiene datos positivos y una estabilidad general, es fundamental mantener la presencia de agentes en las calles con carácter preventivo y disuasorio.

En este sentido, la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa y la Dirección insular de la Administración General del Estado acordaron trabajar conjuntamente en la difusión de información y consejos del Ministerio del Interior sobre ciberseguridad en empresas y comercios. La colaboración se materializará en acciones de comunicación específicas para el empresariado local, como charlas, redes sociales y boletines informativos, para fortalecer la protección del tejido productivo frente a nuevas amenazas digitales.

Respecto a la actividad portuaria, la reunión sirvió para poner sobre la mesa la necesidad de nuevas inversiones en el Puerto de Arrecife y la optimización del funcionamiento del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF).

Asimismo, se exploró la posibilidad de que el puerto de Playa Blanca comience a recibir pequeños cruceros, una operativa que requerirá la intervención de las Fuerzas de Seguridad para los trámites de extranjería.

En el ámbito urbano, Pedro Viera subrayó la urgencia de resolver la situación administrativa del Muelle de la Cebolla para que se puedan acometer las reparaciones necesarias en una zona de alta afluencia de turistas y residentes.

Transporte de alta capacidad

Finalmente, el presidente cameral trasladó la necesidad inaplazable de diseñar un sistema de transporte de alta capacidad y alta frecuencia para el eje que une Costa Teguise, Arrecife y Puerto del Carmen, tema sobre el que existe consenso entre los ayuntamientos afectados y con el que el Director Insular estuvo de acuerdo.

Noticias relacionadas

En esta zona que une a estos tres núcleos residenciales se concentra la mayor parte de la población y los problemas de movilidad son cada vez más graves, por lo que es necesario proyectar una solución de inmediato. Según explicó Valle, esta actuación es una de las líneas estratégicas recogidas en el Plan de Activación elaborado desde la Cámara de Comercio, al tratarse de un problema estructural en el que existe un consenso absoluto en toda la isla de Lanzarote para su resolución.