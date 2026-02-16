El Hospital Molina Orosa logra la acreditación para formar especialistas MIR en Cirugía General y del Aparato Digestivo

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote ha obtenido la acreditación oficial del Ministerio de Sanidad para impartir formación sanitaria especializada a médicos internos residentes (MIR) en la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo.

Este reconocimiento consolida el papel del centro lanzaroteño como hospital docente dentro del sistema sanitario público y amplía su capacidad formativa en el ámbito quirúrgico. El Molina Orosa está adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, departamento responsable de la planificación y gestión sanitaria en el archipiélago.

Un nuevo impulso a la formación sanitaria especializada

La acreditación en Cirugía General se suma a otras ya concedidas al hospital en las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria, Geriatría, Pediatría, Traumatología y Medicina Interna. Además, el centro cuenta con autorización para la formación de enfermeras internas residentes (EIR) en Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Pediátrica, Obstetricia-Ginecología (Matronas) y Enfermería Geriátrica.

Con esta ampliación, el hospital refuerza su posición como referente formativo en Lanzarote. En la actualidad, un total de 70 residentes se forman en los centros de salud y hospitales dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios del área.

Intervencion con el robot Da Vinci en el Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa / La Provincia

El jefe del servicio de Cirugía, Juan De Diego, ha valorado la decisión ministerial como un avance significativo tanto para el equipo como para la institución. A su juicio, esta acreditación es fruto del esfuerzo colectivo y supone un reto que contribuirá a potenciar la especialidad y favorecer la retención de talento en la isla.

Requisitos y estándares de calidad

Para obtener esta certificación, el servicio de Cirugía ha tenido que demostrar el cumplimiento de los criterios establecidos por el Ministerio en materia de recursos humanos, dotación tecnológica, infraestructuras y volumen de actividad asistencial, docente e investigadora.

El programa MIR en Cirugía General y del Aparato Digestivo contempla una formación teórico-práctica orientada a capacitar a los futuros especialistas para el ejercicio autónomo de la profesión. Durante este periodo, los residentes adquieren competencias clínicas y quirúrgicas bajo la supervisión de profesionales acreditados.

Innovación tecnológica y actividad asistencial

Entre los elementos que refuerzan el perfil docente del hospital destaca la reciente incorporación del sistema de cirugía robótica Da Vinci, operativo desde septiembre. Esta tecnología de última generación amplía las posibilidades quirúrgicas del centro y mejora su atractivo para la formación de nuevos especialistas.

El servicio de Cirugía cuenta actualmente con 14 facultativos. Durante el último año atendió 13.594 consultas externas y llevó a cabo 3.044 intervenciones quirúrgicas. Estas cifras suponen un incremento del 8% en consultas y del 16% en cirugías con respecto al ejercicio anterior, lo que evidencia un crecimiento sostenido de la actividad asistencial.

El equipo subraya que la docencia implica una responsabilidad añadida, ya que requiere actualización constante de protocolos, revisión de guías clínicas, impulso a la investigación y participación en congresos científicos. Estas tareas, además de formar a nuevos profesionales, repercuten en la mejora continua de la calidad asistencial.

Por su parte, la jefa de estudios de la Gerencia, Verónica Gutiérrez, considera que esta acreditación amplía las oportunidades formativas y fortalece el crecimiento de la formación sanitaria especializada en Lanzarote.

Con esta nueva etapa, el Hospital Molina Orosa consolida su papel en la formación de profesionales sanitarios en Canarias, en un contexto en el que la capacitación y fidelización de especialistas resulta clave para garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud.