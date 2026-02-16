Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oswaldo Betancort confía en el nuevo comandante de la Guardia Civil para fortalecer la seguridad en Lanzarote y La Graciosa

El presidente del Cabildo destaca la importancia de la coordinación institucional para reforzar la presencia y la prevención en el territorio insular

Oswaldo Betancort y el nuevo comandante de la Guardia Civil de Costa Teguise, Antonio José Teruewl Amberich (i). / LP/DLP

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha mantenido un encuentro institucional con el nuevo comandante de la Compañía de la Guardia Civil en Costa Teguise, Antonio José Teruel Alberich, con el objetivo de reforzar la coordinación en materia de seguridad en Lanzarote y La Graciosa.

La reunión tuvo lugar la pasada semana en la sede de la Presidencia de la Corporación insular y contó también con la presencia del capitán Armando Fernández Martínez. El encuentro se enmarca en la ronda de contactos institucionales tras la reciente incorporación del nuevo mando al frente de esta unidad.

Coordinación para mejorar la seguridad ciudadana

Durante la reunión de trabajo se analizaron distintos asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, la cooperación entre administraciones públicas y la optimización de los dispositivos de prevención y respuesta ante incidentes.

Uno de los puntos destacados fue la necesidad de reforzar la presencia operativa en zonas con elevada afluencia de residentes y turistas, especialmente en enclaves costeros y núcleos turísticos. Lanzarote y La Graciosa reciben cada año miles de visitantes, lo que obliga a adaptar los recursos y dispositivos de vigilancia a la realidad del territorio.

Betancort subrayó la importancia de mantener una colaboración “fluida y permanente” entre instituciones y cuerpos de seguridad. En este sentido, trasladó la disposición del Cabildo para coordinar esfuerzos que permitan incrementar la presencia en el territorio y contribuir a la tranquilidad de la ciudadanía.

Comandante Guardia Civil, Antonio José Teruewl Amberich / LP/DLP

Trayectoria del nuevo comandante

Antonio José Teruel Alberich cuenta con una amplia experiencia dentro del cuerpo. Antes de asumir el mando en Costa Teguise, desempeñó el cargo de capitán jefe de Frontera y Fiscal en el Puerto de la Luz, donde desarrolló labores relacionadas con el control y la cooperación interinstitucional.

Su perfil profesional, centrado en la gestión y coordinación operativa, fue valorado positivamente durante el encuentro institucional.

Seguridad como eje del desarrollo insular

Ambas partes coincidieron en la conveniencia de impulsar iniciativas conjuntas que fortalezcan la seguridad y la confianza tanto de la población residente como de quienes visitan la isla. La estabilidad y la percepción de seguridad son factores clave para el desarrollo social y económico del territorio.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener una línea de trabajo conjunta y constante en beneficio de Lanzarote y La Graciosa.

La calima se extiende por Canarias el Lunes de Carnaval: estas son las islas y zonas más afectadas

El primer horizonte de la mirada europea

