Oswaldo Betancort confía en el nuevo comandante de la Guardia Civil para fortalecer la seguridad en Lanzarote y La Graciosa
El presidente del Cabildo destaca la importancia de la coordinación institucional para reforzar la presencia y la prevención en el territorio insular
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha mantenido un encuentro institucional con el nuevo comandante de la Compañía de la Guardia Civil en Costa Teguise, Antonio José Teruel Alberich, con el objetivo de reforzar la coordinación en materia de seguridad en Lanzarote y La Graciosa.
La reunión tuvo lugar la pasada semana en la sede de la Presidencia de la Corporación insular y contó también con la presencia del capitán Armando Fernández Martínez. El encuentro se enmarca en la ronda de contactos institucionales tras la reciente incorporación del nuevo mando al frente de esta unidad.
Coordinación para mejorar la seguridad ciudadana
Durante la reunión de trabajo se analizaron distintos asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, la cooperación entre administraciones públicas y la optimización de los dispositivos de prevención y respuesta ante incidentes.
Uno de los puntos destacados fue la necesidad de reforzar la presencia operativa en zonas con elevada afluencia de residentes y turistas, especialmente en enclaves costeros y núcleos turísticos. Lanzarote y La Graciosa reciben cada año miles de visitantes, lo que obliga a adaptar los recursos y dispositivos de vigilancia a la realidad del territorio.
Betancort subrayó la importancia de mantener una colaboración “fluida y permanente” entre instituciones y cuerpos de seguridad. En este sentido, trasladó la disposición del Cabildo para coordinar esfuerzos que permitan incrementar la presencia en el territorio y contribuir a la tranquilidad de la ciudadanía.
Trayectoria del nuevo comandante
Antonio José Teruel Alberich cuenta con una amplia experiencia dentro del cuerpo. Antes de asumir el mando en Costa Teguise, desempeñó el cargo de capitán jefe de Frontera y Fiscal en el Puerto de la Luz, donde desarrolló labores relacionadas con el control y la cooperación interinstitucional.
Su perfil profesional, centrado en la gestión y coordinación operativa, fue valorado positivamente durante el encuentro institucional.
Seguridad como eje del desarrollo insular
Ambas partes coincidieron en la conveniencia de impulsar iniciativas conjuntas que fortalezcan la seguridad y la confianza tanto de la población residente como de quienes visitan la isla. La estabilidad y la percepción de seguridad son factores clave para el desarrollo social y económico del territorio.
El encuentro concluyó con el compromiso de mantener una línea de trabajo conjunta y constante en beneficio de Lanzarote y La Graciosa.
- El desgarrador adiós de una madre a su hija: Cristina Pérez, la modelo canaria fallecida a los 21 años
- Sara Carbonero se sincera tras su operación de urgencia en Lanzarote: “El miedo ha dado paso a la gratitud”
- La confesión más sincera de Sara Carbonero tras su ingreso hospitalario en Lanzarote: “He superado otra piedra en el camino”
- Un aparatoso choque entre dos guaguas destroza una nave en Lanzarote
- “Luna, amor y un destino en movimiento”: la foto viral de una pareja en Lanzarote que conquistó las redes
- El traslado del Hospital Insular no romperá el modelo geriátrico en Lanzarote
- Emotivo homenaje en Lanzarote a Noe, el niño comprometido con la limpieza de playas y fallecido tras un atropello
- Especialistas en Neumología y Endocrinología atienden ya en Mala