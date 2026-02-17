Ni brecha ni vulnerabilidad digital en Lanzarote

En Red, que cumple un nueva edición, se desarrollará los martes, miércoles y jueves, según el municipio donde se realice, hasta el 31 de octubre de este año y cuenta con la financiación de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración Gobierno de Canarias.

A través de este proyecto, la asociación social ofrece formación gratuita y de carácter práctico en el uso de las nuevas tecnologías, la realización de trámites online y la seguridad en el entorno digital, dotando a las personas participantes de las competencias digitales necesarias para desenvolverse con mayor autonomía en su vida cotidiana, favoreciendo además su empleabilidad, participación social y acceso a derechos y servicios.

Dirigido especialmente a personas que, por su situación social, económica o personal, encuentran mayores dificultades para acceder a la formación digital, el proyecto se desarrollará hasta el 31 de octubre de 2026 en las localidades de Arrecife, Costa Teguise, Playa Blanca, Yaiza y Tinajo.

“La alfabetización digital ya no es una opción, sino una necesidad para ejercer una ciudadanía plena, y con En Red queremos ofrecer herramientas útiles para que nadie se quede atrás”, subraya la directora de la Asociación Social Creciendo, Ligia Molnar, quien añade que “muchas personas en situación de vulnerabilidad encuentran importantes barreras para acceder a servicios básicos simplemente por no contar con los conocimientos digitales necesarios”. Los talleres se imparten en Arrecife los martes y miércoles, en horario de 10.00 a 12.00 h; en Costa Teguise los miércoles de 16.00 a 17.00 horas; en Playa Blanca los viernes de 10.00 a 11.00; en Yaiza los martes de 16.00 a 17. 00 horas; y en Tinajo los jueves de 11.00 a 12.00 horas.

No a la vulnerabilidad digital

Desde la asociación se anima a vecinos y vecinas de la isla que deseen iniciarse con las nuevas tecnologías o mejorar su autonomía digital a inscribirse enviando un correo electrónico a ptrabajosocial@ascreciendo.org o llamando a los teléfonos 679 453 803 o 626 912 093.

Subvencionado por el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, el proyecto En Red se consolida como una herramienta clave para facilitar la inclusión social en un contexto cada vez más digitalizado y se afianza como una iniciativa de impacto social que apuesta por una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.