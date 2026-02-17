Sara Carbonero declara su amor al empresario canario Jota Cabrera desde Japón: “Fuiste mi salvación”

El Día de San Valentín ha dejado una de las imágenes más comentadas del panorama social. Sara Carbonero, de 42 años, ha decidido dar un paso más en su exposición pública y compartir la que muchos consideran ya su fotografía más romántica junto al empresario canario José Luis Cabrera, conocido como Jota.

La periodista, que hasta ahora había mantenido un perfil discreto respecto a su vida sentimental, ha publicado en su cuenta de Instagram una instantánea en blanco y negro tomada durante su viaje a Japón el pasado verano. En la imagen, ambos contemplan el icónico cruce de Shibuya, en Tokio, uno de los lugares más simbólicos y transitados del mundo.

Pero más allá de la estética cuidada o del exotismo del destino, lo que ha llamado especialmente la atención ha sido el mensaje que acompaña a la fotografía: “Fuiste mi salvación”. Una frase directa, íntima y cargada de significado que confirma el sólido momento personal que atraviesa la comunicadora.

Un viaje a Japón que marcó un antes y un después

El recuerdo compartido no es casual. Japón fue un destino especialmente significativo para Sara Carbonero. Durante aquel viaje de verano, la periodista mostró en redes sociales algunos de los rincones que más la impactaron del país asiático.

Tokio representó la modernidad, la energía y el contraste cultural. El cruce de Shibuya —considerado el paso de peatones más concurrido del planeta— simboliza el dinamismo urbano japonés. Sin embargo, hubo otro enclave que dejó una huella mucho más profunda en la periodista: Hiroshima.

La visita a la ciudad devastada en 1945 por la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial supuso una experiencia emocional intensa. Convertida hoy en un símbolo mundial de memoria histórica y reconciliación, Hiroshima es un lugar que invita a la reflexión.

La propia periodista reconoció entonces que la visita al Museo de la Paz fue sobrecogedora. Admitió que tuvo que detener el recorrido a mitad del trayecto, sentarse y llorar. Subrayó que no se trata de un lugar alegre, pero sí necesario para comprender por qué la paz no debe darse jamás por sentada.

Ese viaje, cargado de simbolismo, coincidió con un periodo especialmente delicado en su vida personal, marcado por problemas de salud y procesos de recuperación. De ahí que la fotografía compartida ahora adquiera una dimensión mucho más profunda: no es solo una imagen romántica, sino el reflejo de un apoyo incondicional en un momento vulnerable.

Amor a distancia entre Madrid y Canarias

Uno de los elementos que define la relación entre Sara Carbonero y Jota Cabrera es la distancia geográfica. Ella tiene fijada su residencia en Madrid, mientras que el empresario desarrolla su actividad en Canarias.

La periodista ha acompañado la publicación con la canción Un amor en la distancia, del cantautor cubano Álex Cuba. La elección musical no es anecdótica: la letra habla de resiliencia, de espera y de la promesa de reencontrarse pese a los kilómetros.

El estribillo resume la esencia de su mensaje: la esperanza, la calma recuperada y la certeza de que el amor puede sostenerse incluso cuando el mundo cambia alrededor.

En tiempos donde las relaciones a distancia son cada vez más habituales, la historia de Sara y Jota conecta con muchas personas que equilibran proyectos profesionales en distintas ciudades. La clave, según ha dejado entrever la periodista en diferentes ocasiones, está en el compromiso y la presencia emocional, incluso cuando no se comparte el mismo espacio físico.

Sara Carbonero se sincera tras su operación de urgencia en Lanzarote: “El miedo ha dado paso a la gratitud” / IG

La publicación llega semanas después de que Sara Carbonero atravesara una nueva intervención quirúrgica. Sin entrar en detalles médicos, la periodista explicó que no le gusta romantizar los problemas de salud, aunque reconoció que estas experiencias permiten tomar conciencia del cariño y apoyo del entorno más cercano.

En ese contexto, la figura de Jota Cabrera ha cobrado especial relevancia. El empresario permaneció a su lado durante el ingreso hospitalario, sin separarse de ella. Ese gesto parece haber reforzado aún más la relación.

El pasado 3 de febrero, coincidiendo con su 42 cumpleaños, Sara compartió un mensaje cargado de emoción. Confesó que nunca antes se había sentido tan feliz al cumplir años ni con tantos motivos para agradecer. Reconoció que no sabía cómo devolver tanto amor.

Estas declaraciones confirman que la periodista atraviesa una etapa de estabilidad sentimental después de años de exposición mediática y cambios personales.

De su divorcio con Iker Casillas a una etapa de serenidad

La vida sentimental de Sara Carbonero ha sido objeto de atención pública desde su relación con el exguardameta Iker Casillas, con quien estuvo casada y tiene dos hijos. Tras su separación, la periodista mantuvo otras relaciones conocidas, como la que tuvo con el músico Kiki Morente y posteriormente con el empresario Nacho Taboada.

Sin embargo, su historia con Jota Cabrera se ha desarrollado con un perfil más discreto. Durante meses evitó compartir imágenes directas de su pareja en redes sociales, priorizando la intimidad. El gesto de ahora, en una fecha tan señalada como San Valentín, supone una declaración pública clara.

Sara Carbonero / La Provincia

No se trata únicamente de una fotografía romántica. Es una confirmación emocional, un mensaje de agradecimiento y una reivindicación del amor como refugio en tiempos complejos.

El significado de “Fuiste mi salvación”

La frase elegida por la periodista no pasa desapercibida. En un contexto marcado por intervenciones médicas, procesos de recuperación y reflexión vital, hablar de “salvación” adquiere un significado profundo.

No es una expresión superficial. Remite a apoyo, acompañamiento y sostén emocional. En un momento en el que muchas figuras públicas optan por blindar completamente su intimidad, Sara ha decidido compartir una parte muy concreta de su vivencia personal: el reconocimiento a quien estuvo a su lado en los momentos más delicados.

Además, la elección de una imagen en blanco y negro refuerza el carácter atemporal y simbólico del recuerdo. No es una instantánea cualquiera, sino un fragmento de historia compartida al otro lado del mundo.