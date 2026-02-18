El Cabildo de Lanzarote celebra el Día de las Letras Canarias con un stand de libros y la decoración de un escaparate en vivo

El Cabildo de Lanzarote, a través de su Servicio de Publicaciones y la Biblioteca Insular, celebrará el Día de las Letras Canarias el próximo 21 de febrero de 2026 con varias actividades culturales. Entre ellas, se destaca la instalación de un stand en la Plaza de la Constitución de Arrecife (La Plazuela), donde se promoverá la venta de libros y se dará visibilidad a los autores y editoriales canarias.

Además, se inaugurará el innovador proyecto Cuando el escaparate escribe, una iniciativa que busca acercar la literatura canaria a la vida cotidiana a través de la decoración de escaparates en comercios de la isla.

Puesto literario y participación de librerías locales

El stand estará ubicado en la Plaza de la Constitución, en pleno centro de Arrecife, desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, y ofrecerá una amplia selección de libros de autores canarios y sobre Canarias. El objetivo principal de esta actividad es promover la venta de literatura canaria y hacerla accesible a toda la ciudadanía, en un espacio abierto que invite al público a acercarse a la cultura literaria local.

Además, las librerías y editoriales de la isla que deseen participar tendrán la oportunidad de mostrar y vender sus obras, convirtiendo este evento en un punto de encuentro entre los lectores y los autores canarios. La iniciativa busca incentivar el consumo de literatura de autoría local y resaltar el valor de la cultura literaria de las Islas Canarias.

'Cuando el escaparate escribe': Literatura en la calle

Una de las propuestas más destacadas de este año es el lanzamiento del proyecto Cuando el escaparate escribe, que tiene como objetivo transformar los escaparates de los comercios de Lanzarote en pequeñas vitrinas literarias. Durante la jornada del 21 de febrero, se llevará a cabo la decoración de escaparates de varios comercios cercanos al stand en la Plaza de la Constitución. Los textos que adornarán estos escaparates serán fragmentos de literatura canaria, ofreciendo a los transeúntes una experiencia única y visual de la riqueza literaria de las Islas.

Ascensión Toledo (d), junto a un puesto de libros en la Calle Real de Arrecife. / La Provincia

La idea es que esta intervención se prolongue a lo largo de todo el año, con comercios e instituciones de la isla sumándose a la iniciativa. A lo largo de los meses, los escaparates se convertirán en puntos de encuentro entre la literatura y la vida cotidiana, fomentando la cultura visual y haciendo la literatura más accesible a todos, en especial a quienes no siempre tienen acceso a la lectura de forma habitual.

Alfonso García Ramos: protagonista del Día de las Letras Canarias

El autor seleccionado para ser el protagonista de esta edición del Día de las Letras Canarias es Alfonso García Ramos, un escritor y periodista que representa una de las generaciones más importantes de la narrativa canaria contemporánea. García Ramos se inició en la literatura en los años setenta y ha sido una figura clave en la evolución del panorama literario canario. Además, su vinculación con la prensa, en especial con el diario La Tarde, ha sido esencial para entender la relación entre la literatura y la historia reciente de Canarias.

La consejera de Servicios de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote, Ascensión Toledo, destacó la relevancia de la figura de García Ramos, indicando que es fundamental mantener viva su memoria y difundir su obra a las nuevas generaciones. Toledo señaló que este evento es una excelente oportunidad para reivindicar el talento literario de Canarias y acercarlo de manera participativa y visible a la ciudadanía.

Otros actos conmemorativos

Como parte de la programación del Día de las Letras Canarias, el Cabildo de Lanzarote también ha organizado una velada literaria que tendrá lugar el 26 de febrero de 2026 a las 18:00 horas en el salón de actos de la Biblioteca Insular. En este evento, las escritoras Alicia Llarena y María Ángeles Pérez López serán las encargadas de ofrecer una actividad literaria para seguir celebrando la cultura canaria.

Desde el Cabildo se ha animado a toda la ciudadanía a participar en las diversas actividades programadas, para celebrar la literatura canaria y fortalecer el vínculo entre la comunidad, la cultura y el comercio local.