CC de Arrecife califica de "hito histórico" la construcción de 401 viviendas sociales en Maneje

La construcción de vivienda pública en Arrecife vuelve a activarse tras años sin nuevas promociones, destaca Coalición Canaria (CC) de Arrecife. La capital lanzaroteña suma actualmente dos iniciativas que permitirán reforzar su parque residencial protegido: las 201 viviendas en ejecución en Los Geranios (Maneje) y un nuevo proyecto de 200 inmuebles sociales en Maneje, cuya tramitación ya ha dado pasos administrativos relevantes.

Así lo expuso el secretario del comité local de Coalición Canaria en Arrecife y teniente de alcalde, Echedey Eugenio, tras la visita técnica este miércoles a las obras organizada por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega.

En el recorrido también participaron el presidente del Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento regional, David Toledo; el consejero de Vivienda del Cabildo de Lanzarote, Miguel Ángel Jiménez; y el concejal de Vivienda del Ayuntamiento capitalino, Rosmen Quevedo.

201 viviendas de Maneje, en fase de ejecución

La promoción de 201 viviendas protegidas en Los Geranios, impulsada por el ICAVI, se encuentra actualmente en construcción. Según los responsables públicos, los trabajos avanzan a buen ritmo, lo que supone "un hito" para la ciudad tras un largo periodo sin desarrollo de vivienda pública.

Durante la visita, Eugenio subrayó que Arrecife “está dando pasos firmes y visibles para atender la demanda habitacional”, destacando que la ejecución de esta promoción marca un punto de inflexión en la política local de vivienda.

Edificio en obras de la primera promoción de viviendas sociales en Maneje, en Arrecife. / La Provincia

Nuevo proyecto de 200 viviendas sociales

A la promoción en marcha se suma ahora un nuevo proyecto en el barrio de Maneje. En este caso, la iniciativa se desarrollará en colaboración con Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), empresa pública dependiente del Gobierno regional especializada en promoción y gestión de vivienda protegida.

Según lo anunciado, el decreto que regula el procedimiento de reparto y adjudicación de estas viviendas ya ha sido aprobado, un paso imprescindible para garantizar la transparencia y seguridad jurídica del proceso. Si se cumplen los plazos previstos, la construcción podría iniciarse en 2026.

El concejal de Vivienda, Rosmen Quevedo, aseguró tras la visita que el proyecto de Maneje “es una realidad que está tomando forma” y lo calificó como un avance relevante para responder a la elevada demanda existente en el municipio.

Cooperación institucional para ampliar el parque público

Uno de los aspectos que destacan desde las administraciones implicadas es la coordinación entre Gobierno autonómico, Cabildo y Ayuntamiento para reactivar la construcción de vivienda protegida en la capital lanzaroteña.

La colaboración entre ICAVI y Visocan en Arrecife busca reforzar el parque público en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos sociales del archipiélago, especialmente en islas con alta presión demográfica y turística como Lanzarote.

Un cambio tras años sin promociones públicas

Desde Coalición Canaria en Arrecife se insiste en que la ciudad llevaba años sin nuevas promociones públicas de envergadura. La puesta en marcha de estas dos actuaciones —401 viviendas en total entre las ya iniciadas y las proyectadas— supone, según sus representantes, un “hito histórico” para el municipio.

Echedey Eugenio defendió que la planificación y la gestión conjunta están empezando a ofrecer resultados tangibles, al tiempo que recordó que el problema de la vivienda requiere constancia y soluciones estructurales.

Por su parte, Quevedo apuntó que estas iniciativas públicas, combinadas con la planificación municipal, están transformando la realidad habitacional de la capital. Subrayó además que no se trata únicamente de anuncios, sino de obras ya en ejecución y proyectos con calendario previsto.