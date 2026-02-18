Juzgan a un policía nacional por golpear y humillar a dos migrantes en el centro temporal de Lanzarote

Un agente de la Policía Nacional será juzgado el próximo martes, 24 de febrero, por presuntamente haber golpeado y humillado a dos migrantes del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Lanzarote mientras se encontraba desempeñando sus funciones. La Fiscalía le atribuye la comisión de dos delitos de torturas y contra la integridad moral y pide una pena de tres años y tres meses de cárcel.

La vista oral contra el policía, identificado con las iniciales A. B. y que no cuenta con antecedentes penales, tendrá lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Además de la pena de prisión, se enfrenta a otras medidas accesorias, como la inhabilitación especial para ejercer cualquier empleo o cargo público por un periodo de 13 años.

El agente se encontraba desempeñando sus funciones profesionales el uno de enero de 2024 en el CATE de Lanzarote, pues estaba destinado en régimen de comisión de servicio en el marco de la Operación Tritón.

Bofetones y patadas

El Ministerio Público sostiene en su escrito de acusación que, sobre las 16:00 horas, se dirigió hacia un migrante y, "obrando con absoluta humillación, menosprecio o descrédito hacia la dignidad de su persona y con ánimo de atentar contra su integridad física, le propinó un bofetón en la zona izquierda de su cara y una patada en su pierna derecha".

Según la Fiscalía, esta supuesta agresión, aunque no llegó a causar ninguna lesión a la víctima, le generó una situación de angustia, temor, desconcierto, malestar y desasosiego.

Apenas dos horas más tarde, continúa el escrito, mientras se encontraba en el box número 15 del centro interrogando a un migrante, le habría propinado a este un fuerte bofetón con la mano abierta que impactó en su mejilla izquierda, obrando "con absoluto desprecio hacia la dignidad de su persona y con ánimo de atentar contra su integridad física".

El Ministerio Público concluye que, pese a que una vez más no hubo lesiones físicas, esta acción sí que le ocasionó un fuerte y pronunciado dolor en la cara, así como angustia, temor, desconcierto, malestar y desasosiego.

Las dos víctimas no han querido ser reconocidas por los médicos forenses y han renunciado de forma expresa a cualquier tipo de indemnización que pudiera corresponderles por las lesiones y los daños morales sufridos.