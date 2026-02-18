Las viviendas públicas de Maneje en Arrecife tienen plaza de garaje y trastero: requisitos para acceder a las nuevas casas sociales

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha visitado las obras de las 201 viviendas protegidas que se construyen en la promoción pública Los Geranios (Maneje), en Arrecife. La actuación, incluida en el Plan de Vivienda de Canarias, supone una inversión conjunta superior a 27 millones de euros y busca ampliar el parque público en la isla.

En la visita también participaron el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega; el consejero de Vivienda del Cabildo de Lanzarote, Miguel Ángel Jiménez; y el teniente de alcalde de Arrecife, Echedey Eugenio. Los responsables públicos comprobaron el estado de ejecución de una promoción considerada estratégica para atender la demanda de vivienda asequible en Lanzarote.

Tres edificios y 201 viviendas de distintas tipologías

El proyecto, del ICAVI, contempla la construcción de tres bloques de 67 viviendas cada uno, lo que suma un total de 201 inmuebles protegidos. Se trata de viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, incluyendo unidades adaptadas para personas con movilidad reducida y viviendas tuteladas.

Cada edificio contará con plazas de garaje y trasteros, así como con medidas orientadas a mejorar la eficiencia energética. Entre ellas figuran instalaciones fotovoltaicas destinadas al suministro eléctrico de las zonas comunes y sistemas de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria. Este tipo de soluciones se alinean con los objetivos de transición energética y reducción de emisiones que promueve el Ejecutivo autonómico.

Según explicó Pablo Rodríguez, el objetivo principal es dar respuesta al que considera “el principal problema que hoy tienen los canarios y canarias: el acceso a la vivienda”. El consejero subrayó que incrementar el parque público permite facilitar el acceso a una vivienda “asequible y digna” para las personas residentes en Lanzarote.

Está previsto que dos de los tres edificios estén finalizados y disponibles a lo largo de 2026, lo que supondrá un incremento significativo de la oferta pública en la capital lanzaroteña.

Previsión de 200 viviendas adicionales en la misma zona

Durante la visita, Rodríguez avanzó que la empresa pública Visocan dispone de una parcela en el mismo entorno donde se proyecta la construcción de otras 200 viviendas protegidas. El Gobierno ha sacado recientemente a licitación la redacción del proyecto, proceso al que se han presentado alrededor de diez empresas.

La previsión del Ejecutivo es adjudicar este contrato antes de que finalice la legislatura. De cumplirse los plazos, el entorno de Los Geranios podría concentrar unas 400 viviendas públicas entre las promociones del ICAVI y las impulsadas por Visocan, configurando uno de los mayores desarrollos de vivienda protegida de la isla.

Nuevo decreto de adjudicación: del sorteo al baremo social

El consejero también puso en valor el nuevo decreto de adjudicación de vivienda pública aprobado por el Gobierno autonómico. La norma sustituye el sistema de sorteo por un modelo basado en un baremo que evalúa la situación social, económica y familiar de las personas solicitantes.

Según explicó, este cambio pretende garantizar que las viviendas financiadas con recursos públicos lleguen a quienes más lo necesitan, priorizando además a las personas con al menos diez años de residencia en Canarias. La medida forma parte de una reforma más amplia del sistema de acceso a la vivienda protegida en el Archipiélago.

Colaboración entre administraciones en Lanzarote

El consejero de Vivienda del Cabildo de Lanzarote, Miguel Ángel Jiménez, destacó la importancia de la coordinación entre administraciones para ampliar el parque público y ofrecer soluciones habitacionales a las familias de la isla. Recordó que el Cabildo ha activado el mayor plan de vivienda de su historia reciente, con más de 20 millones de euros destinados a la adquisición de suelo y viviendas públicas, así como al impulso del alquiler asequible.

Entre las actuaciones mencionadas figura la compra de tres solares —dos en Arrecife y uno en Uga, en el municipio de Yaiza—, la adquisición de 42 viviendas en Playa Blanca ya cedidas al ICAVI y la obtención de 5,5 millones de euros del Gobierno de Canarias, a los que se suman otros 5,5 millones de fondos propios insulares, para adquirir 76 nuevas viviendas protegidas.

Asimismo, el Cabildo ha aprobado el Bono Alquiler Joven, dotado con 1,4 millones de euros, con el objetivo de facilitar la emancipación juvenil en un contexto de precios elevados y escasez de oferta.

Arrecife avanza en la respuesta a un problema estructural

Por su parte, el teniente de alcalde de Arrecife, Echedey Eugenio, calificó la jornada como “un día importante” para la ciudad, al comprobar que las obras avanzan a buen ritmo. Según señaló, la promoción de Los Geranios contribuirá a paliar un problema histórico de acceso a la vivienda en la capital lanzaroteña.

Eugenio recordó que el proceso de adjudicación será gestionado directamente por la Consejería competente, con listas de inscripción actualizadas y el nuevo sistema de baremación ya en vigor. Las personas inscritas comenzarán a recibir en breve las resoluciones correspondientes.

Vivienda pública y cohesión social

La promoción de Los Geranios se enmarca en una estrategia más amplia para reforzar el parque público en Canarias, donde la presión demográfica, la escasez de suelo y el peso del alquiler turístico han tensionado el mercado en los últimos años. Las administraciones insisten en que la vivienda es un elemento clave para la cohesión social, la estabilidad económica de las familias y el desarrollo sostenible de las islas.

Con una inversión superior a 27 millones de euros y la previsión de ampliar el número de inmuebles en la zona, el proyecto de Los Geranios representa uno de los mayores esfuerzos recientes en materia de vivienda protegida en Lanzarote. Su evolución y futura adjudicación marcarán un hito en la política pública de vivienda de la isla en los próximos años.