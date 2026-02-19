Arrecife asegura tras dos licitaciones fallidas el mantenimiento de su red semafórica con una empresa especializada instalada en Lanzarote

El Ayuntamiento de Arrecife ha cerrado la adjudicación del contrato para el mantenimiento de la red semafórica del municipio, un servicio considerado estratégico para la movilidad y la seguridad vial en la capital lanzaroteña.

La empresa adjudicataria ya se encuentra trabajando en la ciudad y ha iniciado la reprogramación de los dispositivos que presentaban incidencias desde hacía semanas.

El contrato garantiza la prestación del servicio durante un periodo inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos, lo que eleva la inversión prevista por el Consistorio a más de 500.000 euros, ha informado el Consistorio capitalino este jueves.

Una licitación con exigencia de implantación en la isla

El grupo de gobierno municipal, presidido por el alcalde, Yonathan de León, estableció como requisito prioritario que la empresa adjudicataria contara con sede permanente en Lanzarote o que dispusiera de instalaciones y personal fijo en Arrecife. El objetivo: garantizar una respuesta rápida ante cualquier avería o incidencia en la red semafórica.

El proceso no fue inmediato. El Ayuntamiento tuvo que convocar hasta tres licitaciones, ya que las dos primeras quedaron desiertas al no concurrir empresas con la certificación técnica y la solvencia exigidas para este tipo de sistemas. Finalmente, en noviembre del pasado año se publicó la tercera convocatoria, que sí logró atraer a firmas especializadas.

La adjudicación se formalizó tras completarse los plazos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa que regula los procedimientos de contratación de las administraciones públicas en España y que fija tiempos concretos para la presentación de ofertas, evaluación y firma definitiva del contrato.

Operarios de la empresa adjudicataria realizan la reprogramación en los semáforos junto al colegio Adolfo Topham, esta semana en Arrecife / La Provincia

Servicio con intervención en menos de 24 horas

El pliego de condiciones establece que la empresa deberá actuar en un plazo máximo de 24 horas desde la detección de una avería. Para cumplir este compromiso, la adjudicataria ha abierto instalaciones en la isla y cuenta con operarios cualificados con presencia estable en el municipio.

La Concejalía de Movilidad y Transportes, dirigida por Mario González Altube, ha supervisado el proceso hasta su formalización. Según ha informado el Consistorio, los técnicos ya están trabajando en la reprogramación de varios cruces, centrando las primeras actuaciones en la Vía Medular, uno de los ejes principales del tráfico en la capital.

Una red conectada a la Policía Local

Arrecife es el único municipio de Lanzarote que dispone de un sistema integral de semáforos inteligentes conectados a la Unidad Central de la Policía Local. Esta infraestructura funciona mediante un sistema de fibra óptica que enlaza los dispositivos con la central operativa, donde se supervisa su funcionamiento las 24 horas.

La red también está vinculada al sistema de videovigilancia municipal, lo que permite una gestión coordinada del tráfico y la seguridad. Este tipo de tecnología facilita la regulación dinámica de los tiempos semafóricos y mejora la capacidad de respuesta ante incidencias en la vía pública.

Inversión y estabilidad del servicio

La adjudicación asciende a más de 250.000 euros para el periodo inicial de dos años. Con la posible prórroga hasta cuatro años, el importe total superará el medio millón de euros. El plazo para la presentación de ofertas finalizó el 24 de noviembre, culminando así un procedimiento que había quedado bloqueado en convocatorias anteriores.

Desde el Ayuntamiento se subraya que este contrato aporta estabilidad a un servicio esencial para la ciudad, evitando interrupciones prolongadas en caso de averías y garantizando personal especializado en la isla.

Un paso clave para la movilidad en la capital

El mantenimiento continuo de la red semafórica resulta fundamental en una ciudad como Arrecife, donde confluyen tráfico urbano, conexiones intermunicipales y zonas comerciales y administrativas. La correcta sincronización de los dispositivos contribuye a mejorar la fluidez del tráfico, reducir tiempos de espera y reforzar la seguridad tanto de conductores como de peatones.

Con la implantación definitiva de una empresa especializada en Lanzarote, el Consistorio pretende asegurar una atención técnica inmediata y un seguimiento permanente del sistema. La medida busca consolidar un servicio que impacta de forma directa en la vida diaria de residentes y visitantes de la capital lanzaroteña.