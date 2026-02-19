Una canaria de 105 años participa en la videollamada más longeva del mundo

Lo que se ideó como un homenaje a todos los centenarios de España, acabó resultando en un hito en la historia nunca antes registrado: 1.757 años de vida en una misma videollamada y una media de 103 años de edad entre los 17 participantes. Todo para mostrar que la tecnología puede y debe conectar incluso a los más mayores.

La videollamada comenzó con la presentación de cada uno de los centenarios: nombre, comunidad autónoma y edad. Desde los 100 años de Maria Paquita (Cataluña), la más “jóven” del grupo, hasta los 111 de Sor Rosario (Cantabria), la tercera persona más mayor de España. Con momentos divertidos, anécdotas entrañables y algún que otro recuerdo de los bailes de antaño, la videollamada rindió homenaje a los más de 100 años de historia de esta generación.

Remedios (105 años) de Canarias, participa en la videollamada más longeva del mundo / La Provincia

En el caso de las Islas Canarias la representante fue Remedios, que a sus 105 años y rodeada de sus hijos y nietos, contó que le encanta ver cómo han crecido todos desde pequeños. Esta centenaria de 105 años, recibió de la mano de sus hijos la placa conmemorativa personalizada que Maximiliana había preparado para cada uno de los participantes en recuerdo de haber participado en la videollamada más longeva del mundo.

Nunca antes se había logrado reunir a tantos centenarios en una videollamada. Para hacerlo posible, la startup de móviles para mayores envió a cada centenario un móvil Maximiliana para que pudieran conectarse de forma sencilla y adaptada a la videollamada. Con este encuentro de récord, Maximiliana quiere demostrar que nunca es tarde para romper la brecha digital y que la tecnología debe conectar a todas las personas, empezando por las que más lo necesitan.