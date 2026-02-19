El Colegio de Graduados Sociales de Lanzarote activa un servicio gratuito de orientación jurídico-laboral para personas sin recursos

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Lanzarote ha puesto en marcha el Servicio de Orientación Jurídico-Laboral Gratuito (SOJL), una iniciativa destinada a personas físicas que no disponen de recursos económicos suficientes y necesitan asesoramiento especializado en cuestiones laborales y de Seguridad Social.

El objetivo de este servicio es facilitar información clara y rigurosa a quienes atraviesan situaciones delicadas relacionadas con su empleo o con prestaciones públicas. La entidad profesional busca así acercar el conocimiento técnico del derecho laboral a la ciudadanía más vulnerable de la isla.

Asesoramiento ante despidos, salarios o prestaciones

El SOJL está pensado para atender dudas y conflictos habituales en el ámbito del trabajo. Entre los supuestos más frecuentes se encuentran los despidos, las reclamaciones de cantidades adeudadas, las modificaciones sustanciales de las condiciones laborales, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o los casos de acoso en el entorno profesional.

También se ofrece orientación sobre situaciones vinculadas a la incapacidad temporal, cuando un contrato finaliza durante una baja médica y es necesario solicitar el pago directo al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), así como sobre jubilaciones próximas, pensiones o prestaciones denegadas.

Las consultas pueden abarcar, entre otras, cuestiones como:

Impagos salariales.

Despidos que puedan considerarse improcedentes o nulos.

Riesgos laborales.

Altas médicas emitidas por el INSS sin conformidad del trabajador.

Dudas sobre contratos, vacaciones o cambios de jornada.

Acceso a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, maternidad, paternidad, viudedad u orfandad.

Más información sobre prestaciones y trámites puede consultarse en la web oficial de la <a href="https://www.seg-social.es/" target="_blank" rel="noopener">Seguridad Social</a>.

El papel del graduado social

Un graduado social colegiado es un profesional especializado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, con competencias para asesorar, representar y defender a trabajadores y empresas en esta materia. Su labor está regulada y supervisada por los colegios profesionales, integrados a su vez en el Consejo General de Graduados Sociales de España.

Estos profesionales intervienen en procedimientos ante la jurisdicción social, asesoran sobre contratos, nóminas y cotizaciones, y orientan sobre derechos y obligaciones laborales.

Quién puede acceder al servicio

El Servicio de Orientación Jurídico-Laboral Gratuito está dirigido exclusivamente a personas físicas que acrediten carecer de recursos económicos suficientes. La finalidad es atender a quienes no pueden asumir el coste de un asesoramiento profesional privado y requieren información para tomar decisiones sobre su situación laboral o prestacional.

No se trata de un servicio de representación judicial automática, sino de una orientación inicial que permita a la persona conocer sus derechos y las posibles vías de actuación.

Cómo solicitar cita previa en el SOJL

Las personas interesadas pueden pedir cita previa llamando al teléfono 928 816 912 o enviando un correo electrónico a cograsolanz@cgslanzarote.com.

La atención se presta de forma presencial en la sede del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Lanzarote, los miércoles en horario de mañana, entre las 9:00 y las 12:00 horas.