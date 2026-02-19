El Gobierno prevé la construcción de 700 viviendas públicas en Lanzarote

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, informó durante la comisión celebrada en el Parlamento de Canarias de que el Ejecutivo tiene previstas 700 viviendas públicas en Lanzarote, dentro de la estrategia para reforzar el parque público residencial y ampliar la oferta de alquiler asequible en la Isla.

Durante su intervención, el consejero detalló que 201 viviendas se están construyendo, 382 están planificadas y 118 ya han sido adquiridas, en coordinación con otras administraciones, informa en un comunicado.

Rodríguez subrayó que en estos momentos están en ejecución las tres promociones de Los Geranios 1, 2 y 3, en Arrecife, que suman 201 viviendas, 67 en cada fase, y que consolidan uno de los principales desarrollos de vivienda protegida en Lanzarote. Asimismo, explicó que el Gobierno ha licitado recientemente la redacción del proyecto de las 200 viviendas previstas en Los Geranios 4, en un solar de la empresa pública Visocan, junto a las promociones ya en marcha. Según ha detallado, el plazo de presentación de ofertas ha finalizado hace escasas semanas, con una decena de ofertas presentadas, y el proyecto se redactará a lo largo de 2026. «No basta con disponer del suelo, es imprescindible contar con el proyecto técnico para poder ejecutar la obra», señaló.

En relación con la promoción prevista en la calle Triana, en Arrecife, el consejero recordó que el suelo fue cedido por el Cabildo en la pasada legislatura, pero que «ha sido en 2025 cuando se ha adjudicado y redactado el proyecto. A finales del pasado año se finalizó la redacción, se aprobó técnicamente y se obtuvo el visto bueno del Ayuntamiento de Arrecife».

En este sentido, el consejero avanzó que será en 2026 cuando se licite la construcción de estas 46 viviendas en régimen de alquiler asequible. Asimismo, dentro del bloque de actuaciones planificadas, se contemplan 136 viviendas en Yaiza.

En cuanto a las viviendas ya adquiridas, el Ejecutivo ha incorporado al parque público 42 viviendas en Yaiza, mediante un convenio específico con el Cabildo para su adquisición, así como 76 viviendas también en este municipio, cuya financiación ha sido aportada por el Gobierno de Canarias y que han sido adquiridas por la institución insular.

El consejero insistió en que estas iniciativas responden a una estrategia integral orientada a incrementar de forma sostenida el parque público de vivienda en Lanzarote, priorizando el alquiler asequible y la colaboración interadministrativa como vía para acelerar plazos y dar respuesta a la demanda residencial existente en la isla de Lanzarote.