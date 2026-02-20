Aena invertirá 327 millones en el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote para ampliar la terminal y el estacionamiento de aviones

El Aeropuerto César Manrique-Lanzarote afrontará a partir de 2027 una de las mayores inversiones de su historia reciente. Aena ha propuesto destinar 327,4 millones de euros a esta infraestructura durante el periodo 2027-2031, dentro del nuevo ciclo regulatorio aeroportuario. La cifra multiplica por más de ocho la inversión del quinquenio anterior (2022-2026), que fue de 39 millones, asegura el ente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).

Este proyecto se enmarca en la planificación estratégica que Aena ha diseñado para el conjunto de su red en España, con el objetivo de adaptar la capacidad a la demanda futura, reforzar la seguridad operacional, mejorar la calidad del servicio y avanzar en sostenibilidad ambiental, manteniendo al mismo tiempo tarifas competitivas.

En el caso de Canarias, la inversión global prevista para todos los aeropuertos del archipiélago asciende a 1.800 millones de euros entre 2027 y 2031.

Ampliación de la terminal y mejora de procesos

Del total previsto para Lanzarote, 144 millones de euros se destinarán específicamente al proyecto de ampliación, cuyas obras más relevantes comenzarán en este quinquenio y continuarán en periodos regulatorios posteriores (DORA 4).

Entre las actuaciones previstas destaca la ampliación de los mostradores de facturación y de las zonas de control de seguridad y pasaportes. También se incrementarán las superficies de espera para embarque y el número de puertas, configurando dos áreas diferenciadas para vuelos Schengen y no Schengen.

Asimismo, el proyecto contempla la ampliación de la sala de recogida de equipajes y de las cintas, así como la mejora de distintos servicios al pasajero. Estas intervenciones buscan optimizar los flujos internos y reducir tiempos de espera, especialmente en temporadas de alta afluencia turística.

Más espacio y una nueva imagen arquitectónica

Uno de los aspectos más llamativos del plan es la práctica duplicación de los espacios actuales. Para ello, se integrarán las dos terminales existentes en un único conjunto funcional, aunque se mantendrá una zona diferenciada para los vuelos interinsulares, tal y como ocurre en la actualidad.

Además de las actuaciones en el edificio terminal, el proyecto incluye la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, lo que permitirá mejorar la operativa y absorber incrementos de tráfico aéreo en los próximos años.

En el plano arquitectónico, Aena plantea la creación de un nuevo elemento icónico, con una cubierta singular que aspira a convertirse en símbolo identificativo de la isla. El diseño tendrá en cuenta la estética característica de Lanzarote, marcada por la influencia artística de César Manrique y por una arquitectura integrada en el paisaje. También se prevén mejoras en accesibilidad e intermodalidad para facilitar la conexión con otros medios de transporte.

Tarifas y proceso de aprobación

Para financiar este ciclo inversor, Aena propone un incremento medio anual de las tarifas aeroportuarias en Canarias inferior a 30 céntimos. En el caso de los vuelos interinsulares, la subida sería incluso menor, por debajo de los 10 céntimos, y podría reducirse aún más con la aplicación de los incentivos vigentes.

Las inversiones reguladas incluidas en el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) han sido debatidas durante cinco meses con compañías aéreas y usuarios del sistema aeroportuario. Tras su aprobación por el Consejo de Administración de Aena, el plan ha sido remitido a la Dirección General de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para su supervisión.

También será presentado ante los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas, convocados por la Dirección General de Aviación Civil. El proceso culminará con la aprobación definitiva por parte del Consejo de Ministros, prevista como máximo para septiembre.

Una infraestructura clave para Lanzarote

El aeropuerto lanzaroteño es una infraestructura estratégica para la economía insular, fuertemente vinculada al turismo. La ampliación proyectada pretende anticiparse al crecimiento de la demanda, mejorar la experiencia del viajero y reforzar la conectividad aérea de la isla.

Con este plan inversor, el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote se prepara para afrontar la próxima década con mayor capacidad, nuevos espacios y una imagen renovada acorde con la identidad de la isla.