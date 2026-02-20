El Cabildo de Lanzarote destina casi 4 millones al mantenimiento de los márgenes de las carreteras insulares

El Cabildo de Lanzarote ha aprobado una inversión de 3.913.737,54 euros (IGIC incluido) para garantizar el mantenimiento y conservación de los márgenes y zonas ajardinadas de las carreteras de carácter insular hasta finales de 2028.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Gobierno en su última sesión y supone la adjudicación del Servicio de Márgenes de Carreteras a la UTE formada por ACEINSA CANARIAS S.A y SEÑALIZACIONES CONEJERAS S.L., tras el correspondiente procedimiento administrativo.

Este contrato cubre actuaciones de conservación, rehabilitación y mejora del entorno viario, con el objetivo de mantener en condiciones óptimas tanto la seguridad vial como la integración paisajística de la red insular.

Seguridad vial y cuidado del paisaje

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, subrayó que este servicio es prioritario para el actual grupo de gobierno. Según explicó, la imagen que proyecta la isla comienza en las carreteras, especialmente en los accesos desde el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote, por lo que considera esencial contar con un equipo estable que vele por el estado del entorno viario.

En la misma línea, el consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina, destacó que el contrato aporta estabilidad al servicio durante los próximos tres años y garantiza unas vías “limpias y seguras”. También recordó que esta adjudicación da continuidad a los trabajadores que ya venían desempeñando estas tareas bajo el contrato anterior.

Las labores previstas incluyen limpieza, desbroce, reposición y plantación de vegetación, así como el mantenimiento del palmeral insular en los márgenes de las carreteras. Estas actuaciones no solo mejoran la estética del entorno, sino que también resultan clave para prevenir riesgos como desprendimientos, acumulación de residuos o pérdida de visibilidad en determinados tramos.

Un servicio clave para la red viaria insular

La red de carreteras del Cabildo conecta los principales núcleos urbanos y zonas turísticas de la isla. El adecuado mantenimiento de sus márgenes contribuye a reforzar la seguridad de conductores, ciclistas y peatones, además de preservar la singularidad paisajística que caracteriza a Lanzarote.

Con esta inversión, el Cabildo busca consolidar un modelo de gestión que combine seguridad, sostenibilidad y cuidado del paisaje, elementos considerados estratégicos para el desarrollo de la isla. La adjudicación asegura recursos económicos y humanos para mantener en buen estado los márgenes viarios hasta 2028, reforzando así la calidad de la red insular y la experiencia de quienes transitan por ella, ya sean residentes o visitantes.