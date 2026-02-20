El dermatólogo Íñigo Navarro, del Hospital Molina Orosa, asume la presidencia internacional para el control de la sarna

El dermatólogo Íñigo Navarro, facultativo del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, ha sido designado presidente de la International Alliance for the Control of Scabies (IACS), una organización internacional centrada en la prevención y el control de la sarna.

El hospital lanzaroteño está adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y este nombramiento sitúa a uno de sus profesionales al frente de una red global integrada por clínicos, investigadores y expertos en salud pública.

La IACS opera bajo el paraguas de la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas, entidad vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su misión es coordinar esfuerzos internacionales para combatir la sarna, especialmente en regiones donde la enfermedad tiene mayor impacto.

El papel de la IACS en la lucha contra la sarna

En los últimos años, la labor de la IACS ha sido determinante para que la sarna fuera reconocida como enfermedad tropical desatendida por la OMS, un paso clave para priorizar recursos y estrategias de control a nivel global.

Entre sus principales contribuciones figura la definición de criterios diagnósticos estandarizados, que facilitan la detección y el tratamiento precoz en distintos entornos sanitarios. Además, la organización trabaja junto a la OMS en la elaboración de guías para el tratamiento masivo en comunidades con alta prevalencia de escabiosis.

La IACS también impulsa la investigación científica y concede anualmente becas a investigadores cuyos proyectos se centran en esta patología. Como presidente, Navarro asumirá la dirección de las reuniones anuales, la coordinación de proyectos internacionales y la colaboración con otras instituciones sanitarias.

Qué es la sarna y por qué preocupa

La sarna, o escabiosis, es una enfermedad cutánea causada por el ácaro Sarcoptes scabiei. Se transmite por contacto directo prolongado y provoca una erupción acompañada de intenso picor, que suele empeorar por la noche.

En climas tropicales y en comunidades con condiciones de hacinamiento o recursos limitados, la prevalencia puede superar el 10 % de la población. En estos contextos, las infecciones bacterianas secundarias asociadas a las lesiones cutáneas pueden derivar en complicaciones graves, como enfermedad renal crónica o cardiopatía reumática.

Trayectoria profesional de Íñigo Navarro

Íñigo Navarro se formó en la Universidad de Valladolid y obtuvo el doctorado en Medicina, con mención cum laude, en la Universidad de Cantabria. Antes de incorporarse al Hospital Molina Orosa, desarrolló su labor profesional en el Centre Hospitalier de Mayotte y en el Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion, ambos en territorios franceses, así como en el Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón.

Su experiencia en entornos con alta incidencia de enfermedades infecciosas ha marcado parte de su trayectoria profesional y científica, especialmente en el ámbito de la dermatología tropical.

El Servicio de Dermatología, la Dirección Médica y la Gerencia de los Servicios Sanitarios de Lanzarote han trasladado su felicitación al especialista por este nombramiento, que refuerza la proyección internacional de la sanidad pública insular y su vinculación con iniciativas globales de salud pública.