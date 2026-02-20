Lanzarote reorganiza la imagen del aeropuerto y retirará soportes publicitarios que incumplen la normativa paisajística

El Cabildo de Lanzarote ha dado un paso más en la ordenación de la imagen exterior de la isla con la formalización del contrato para instalar las letras corpóreas Lanzarote, La Isla Diferente en el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote.

La actuación, promovida por SPEL-Turismo Lanzarote dentro del expediente 8/2026, contempla la fabricación, transporte e instalación de este elemento identificativo en el recinto aeroportuario, considerado un espacio estratégico por ser la principal vía de acceso a la isla para visitantes nacionales e internacionales.

El nuevo rótulo no se plantea únicamente como un recurso promocional, sino como un símbolo de identidad y coherencia paisajística, alineado con el modelo territorial insular. Según lo previsto, su ubicación definitiva se está estudiando y podría situarse en el interior de los edificios gestionados por Aena.

Retirada de soportes publicitarios fuera de normativa

De forma paralela a esta instalación, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha anunciado el cierre de un acuerdo con la empresa concesionaria de publicidad exterior para proceder a la retirada de tótems publicitarios que no cumplen con los criterios de singularidad establecidos en el Reglamento Paisajístico Especial de Lanzarote.

El objetivo, según ha señalado el presidente insular, es “recuperar coherencia y respeto por el paisaje” en un entorno que actúa como carta de presentación del territorio. Betancort ha insistido en que el paisaje constituye uno de los principales activos estratégicos de Lanzarote y que el modelo territorial de la isla debe preservarse sin excepciones.

Juan Ramón Fuentes (JFT), por la izquierda, y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort firman el acuerdo para retirar los soportes publicitarios en el aeropuerto que incumplen la normativa de / La Provincia

El acuerdo se ha alcanzado en el ámbito institucional, con la coordinación de las áreas de ordenación territorial, turismo y gestión del espacio público, garantizando que la actuación se ajuste tanto al planeamiento vigente como a las directrices de la Reserva de la Biosfera.

Proyecto Biocrit y modelo territorial

La intervención se enmarca en las directrices del denominado Proyecto Biocrit, orientado a reforzar la coherencia estética y ambiental en espacios estratégicos. Este planteamiento conecta con el legado artístico y territorial impulsado por César Manrique, cuya influencia marcó el desarrollo urbanístico de la isla bajo criterios de integración paisajística y sostenibilidad.

Desde la empresa concesionaria JFT, su representante Juan Ramón Fuentes ha manifestado que el acuerdo es fruto del diálogo y que la compañía asume la necesidad de adaptar su actividad a la normativa vigente, integrando los soportes publicitarios en el entorno y respetando la identidad visual de Lanzarote.

Ordenación de la publicidad exterior en espacios estratégicos

Con esta medida, el Cabildo pretende abrir una nueva etapa en la regulación de la publicidad exterior en enclaves clave del territorio. La eliminación de elementos que no se ajustan a la normativa busca evitar impactos visuales que puedan alterar la imagen singular de la isla.

La actuación en el aeropuerto combina así dos líneas de acción: la incorporación de un elemento identificativo acorde con la imagen de Lanzarote y la retirada de soportes que no cumplen los criterios establecidos. Ambas medidas refuerzan el compromiso institucional con un modelo territorial basado en la sostenibilidad, la coherencia estética y la protección del paisaje como seña de identidad insular.