Muere Magdalena Rodríguez Cabrera, empresaria de Chacón y madre de Manuela y Cándido, exalcaldes de Arrecife

La ciudad de Arrecife lamenta el fallecimiento de Magdalena Rodríguez Cabrera, quien murió a los 98 años. Vecina muy conocida en la capital lanzaroteña, fue una de las propietarias del grupo empresarial Chacón y formó parte activa del desarrollo económico y social de la isla durante décadas.

Casada con Tomás Armas Doreste, con quien impulsó la creación de la empresa familiar, Magdalena Rodríguez desempeñó un papel relevante en la consolidación de este grupo industrial conejero en momentos especialmente complejos para la economía local.

Una vida ligada al emprendimiento en Lanzarote

Rodríguez Cabrera no solo fue testigo del crecimiento empresarial en Lanzarote, sino también protagonista. Junto a su esposo contribuyó a sentar las bases de un proyecto que con el tiempo se convertiría en un referente en la isla.

Su trayectoria personal estuvo estrechamente vinculada al esfuerzo y al trabajo familiar, valores que marcaron una etapa clave en el desarrollo del tejido industrial insular.

Publicación de Facebook sobre las condolencias por el fallecimiento de la vecina y empresaria de Arrecife Magdalena Rodríguez.

Madre de dos exalcaldes de Arrecife

Magdalena Rodríguez Cabrera fue madre de Manuela Armas Rodríguez, quien ocupó la Alcaldía de Arrecife, la Presidencia del Cabildo de Lanzarote y fue consejera y viceconsejera de Educación del Gobierno d Canarias, así como de Cándido Armas Rodríguez, exalcalde de Arrecife y exsenador por Lanzarote.

Condolencias de alcalde de Arrecife

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, en nombre de la Corporación municipal y del personal del Ayuntamiento, trasladó públicamente sus condolencias a la familia Armas Rodríguez, así como a trabajadores y allegados, destacando la figura de Magdalena Rodríguez Cabrera como una mujer emprendedora, comprometida con su familia y muy vinculada a la sociedad lanzaroteña.

Con su fallecimiento, Arrecife pierde a una de sus vecinas más representativas del ámbito empresarial y familiar, cuya huella permanece en la historia reciente de la capital y de Lanzarote.