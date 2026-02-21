La conservación de los márgenes de las vías de Lanzarote cuesta 3,9 millones

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote aprobó este viernes la contratación del servicio para la ejecución de operaciones de conservación, mantenimiento, rehabilitación y mejora de los márgenes y zonas ajardinadas de las vías de carácter insular. La Corporación ha firmado un contrato por una cuantía total que asciende hasta los 3.913.737,54 euros, IGIC incluido.

Después del procedimiento de adjudicación del servicios, que se adjudicó por esa cuantía a la unión temporal de empresas (UTE) Aceinsa Canarias SA - Señalizaciones Conejeras SL, el cuidado del entorno de las carreteras dependientes del Cabildo de Lanzarote estará garantizado hasta la finalización del año 2028.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, asegura que este contrato «es una prioridad para el grupo de gobierno». «Nuestra imagen es fundamental, aquella que ve el turista cuando sale del aeropuerto César Manrique y la que también observan los residentes en nuestra isla. Garantizar que exista un equipo humano que vele por ello es fundamental para el cuidado de nuestro territorio», añade.

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina, apunta que este Servicio de Márgenes de Carreteras «garantiza unas vías limpias y seguras». «Atrás quedaron los años de incertidumbre por este servicio, ya que fuimos nosotros quienes apostamos desde el día uno por la recuperación y dignificación de este servicio, algo que seguimos demostrando con esta adjudicación que garantiza tres años de estabilidad», aseveró. Concretamente, este contrato permitirá garantizar el adecuado cuidado y embellecimiento de los márgenes viarios, reforzando la seguridad y la integración paisajística de la red insular.

Además, asegura la continuidad de los trabajadores que venían prestando el servicio a través del contrato anterior. A su vez, este contrato es crucial para prevenir riesgos, como desprendimientos o pérdida de visibilidad, y para garantizar que nuestras carreteras estén integradas en el entorno, cuidando tanto la seguridad vial como el paisaje insular. Además, los trabajos contemplan actuaciones de limpieza, desbroce, reposición y plantación de vegetación, limpieza del palmeral insular, con el objetivo de mantener las carreteras en óptimas condiciones y mejorar la experiencia de los usuarios de las vías.