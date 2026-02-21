Muere Ángel Ascensión Martín, histórico militante del PSOE y referente social en Arrecife, a los 83 años

Lanzarote despide a una de sus figuras más conocidas de las últimas décadas. Ángel Ascensión Martín, histórico militante del PSOE, falleció este sábado 21 de febrero a los 83 años, dejando tras de sí una trayectoria marcada por el compromiso político, la implicación social y una profunda vinculación con la vida cultural y deportiva de la isla.

Ascensión fue concejal del Ayuntamiento de Arrecife, donde desarrolló parte de su carrera política en el ámbito municipal. Su nombre quedó ligado durante años a la actividad pública de la capital lanzaroteña, en una etapa en la que el municipalismo desempeñó un papel clave en la transformación social y urbana de la ciudad.

Más allá de su faceta institucional, Ángel Ascensión Martín también destacó en el ámbito asociativo como presidente de la Sociedad Torrelavega, una entidad histórica en Arrecife que ha sido punto de encuentro cultural y social para generaciones de vecinos. Desde la propia sociedad han querido subrayar su implicación constante en la defensa de la cultura y las tradiciones de la isla, así como su compromiso con los valores colectivos y el deporte.

Conocido cariñosamente como “Angelito ‘El Guapo’”, era una persona ampliamente apreciada tanto en el entorno de la Sociedad Torrelavega como en el conjunto de Lanzarote. Quienes compartieron con él responsabilidades y vivencias destacan su cercanía, su amabilidad y el afecto que transmitía en cada encuentro.

En el plano empresarial, fue cofundador de la empresa Cegrisa, iniciativa que forma parte de su legado en el tejido económico insular. Su perfil combinó así la acción política, la participación en el movimiento asociativo y la actividad empresarial, consolidándolo como una figura reconocible en distintos ámbitos de la sociedad lanzaroteña.

Desde la Sociedad Torrelavega han trasladado públicamente un mensaje de condolencia a su esposa, María del Pino, y a sus hijas Carmen y Evia, así como al resto de familiares y amigos. La entidad ha querido rendir homenaje a quien consideran un referente y ha anunciado que, en señal de duelo, la bandera de su sede permanecerá izada a media asta de manera ininterrumpida, día y noche.

El recuerdo a Ángel Ascensión Martín no se limita a su trayectoria política o institucional. Para muchos vecinos, su figura representa una etapa concreta de la vida social de Arrecife, marcada por la implicación directa en proyectos colectivos y por una forma cercana de entender la participación pública.

El velatorio tendrá lugar este sábado a partir de las 14:00 horas en el tanatorio de Tías. La incineración se celebrará este domingo a las 12:00 horas, en un acto íntimo en el que familiares y allegados podrán despedirse de él.