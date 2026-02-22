Agredió a la tripulación en un vuelo a Canarias y forzó un aterrizaje de emergencia: la multa de 15.000 euros que deberá pagar

Lo que debía ser un vuelo rutinario entre Irlanda y Canarias terminó en un aterrizaje de emergencia, una intervención policial y una condena judicial ejemplar. Un pasajero de Ryanair ha sido sentenciado por un tribunal de Dublín a pagar 15.000 euros tras agredir a otros viajeros y miembros de la tripulación en un avión con destino a Lanzarote.

El incidente obligó al comandante a desviar la aeronave y aterrizar de urgencia en el aeropuerto de Oporto, en Portugal, para garantizar la seguridad a bordo. La resolución judicial, celebrada por la compañía aérea, refuerza el mensaje de “tolerancia cero” frente a la mala conducta en vuelos comerciales, especialmente en rutas hacia Canarias, donde en los últimos meses se han intensificado los controles ante episodios similares.

El trayecto cubría la ruta entre Dublín y Lanzarote, uno de los destinos más demandados por el turismo británico e irlandés. Sin embargo, en pleno vuelo, la situación se tornó crítica.

Según se ha dado a conocer, el pasajero —cuya identidad no ha trascendido— comenzó a protagonizar agresiones contra otros pasajeros y contra la tripulación de cabina. La tensión escaló hasta el punto de comprometer la seguridad del vuelo.

Ante la gravedad del altercado, el comandante tomó una decisión que ningún piloto adopta a la ligera: desviar el avión y realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Francisco Sá Carneiro de Oporto, en Portugal. El Aeropuerto Francisco Sá Carneiro fue el lugar elegido para desembarcar al pasajero conflictivo antes de continuar el trayecto hacia Canarias.

Este tipo de maniobras implican una compleja coordinación aérea, costes adicionales de combustible, tasas aeroportuarias y retrasos para el resto de viajeros.

15.000 euros por alterar la seguridad aérea

El tribunal de Dublín que analizó el caso ha impuesto al infractor una indemnización de 15.000 euros destinada a cubrir los gastos derivados del desvío: combustible adicional, tasas de aterrizaje y asistencia operativa.

La sentencia ha sido valorada públicamente por Ryanair, que considera que el fallo judicial envía un mensaje claro sobre las consecuencias económicas de este tipo de comportamientos.

La aerolínea ha recordado en un comunicado que su política es de tolerancia cero con la mala conducta y que seguirá persiguiendo judicialmente a quienes alteren la convivencia a bordo.