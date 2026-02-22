Sara Carbonero reaparece en el campo de fútbol con sus hijos tras su operación en Lanzarote: "Bendita cotidianidad"

La periodista Sara Carbonero ha reaparecido públicamente en uno de los escenarios que más significado tienen en su vida personal: un campo de fútbol. Tras el susto de salud que sufrió a comienzos de 2026, por el que tuvo que ser operada y permanecer once días ingresada en un hospital de Lanzarote, la comunicadora ha querido compartir con sus seguidores un momento sencillo, pero cargado de simbolismo: volver a acompañar a sus hijos a un partido.

Lejos de grandes declaraciones o posados calculados, la imagen transmite algo mucho más poderoso: la recuperación progresiva, el regreso a la normalidad y el valor de las pequeñas rutinas. “Bendita cotidianidad”, escribió la periodista en una publicación que rápidamente generó miles de reacciones.

Una operación en Lanzarote y once días de ingreso

A principios de este año, la comunicadora vivió un nuevo episodio de salud que obligó a una intervención quirúrgica y a un ingreso hospitalario prolongado en Lanzarote. La noticia causó preocupación entre sus seguidores, especialmente porque no se habían difundido demasiados detalles sobre su estado.

Tras recibir el alta médica, regresó a Madrid el pasado 14 de enero acompañada por su pareja, Jota Cabrera. Desde entonces, había mantenido un perfil bajo, centrada en el descanso y la recuperación.

Sara Carbonero / La Provincia

Ahora, semanas después, ha decidido dar señales claras de mejoría. Y lo ha hecho desde un entorno muy ligado a su historia personal y profesional: el fútbol.

Tarde de partido en la Real Madrid

El escenario elegido para esta reaparición ha sido la Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde sus hijos disputaron un partido este fin de semana. Para Carbonero, el fútbol no es solo una afición familiar, sino una parte esencial de su trayectoria vital y profesional.

En las imágenes compartidas se la ve relajada, disfrutando del ambiente, conversando con otras madres y dejándose llevar por una escena que, en circunstancias normales, podría parecer cotidiana, pero que tras una intervención quirúrgica adquiere una dimensión diferente.

La periodista describió ese regreso con palabras sencillas pero profundas: “Dejo constancia por aquí de la tarde en la que volví a hacer otra de las cosas que más me gustan. Acompañar a mis (pollitos) a los campos de fútbol”.

No se trata solo de asistir a un partido, sino de recuperar una parte de su identidad: la madre presente, la mujer activa, la profesional que encuentra en la normalidad un refugio.

El poder terapéutico de la rutina

En su mensaje, Carbonero reflexiona sobre cómo, en medio de la rutina diaria, olvidamos la importancia de los pequeños placeres. Después de un proceso médico, actividades tan simples como tomar algo al sol en una terraza o secarse el pelo al aire libre adquieren un significado especial.

“Me he dado cuenta de que no era consciente de la necesidad que tenía de que esos rayitos de sol me dieran en la cara hasta que lo han hecho”, confesó.