El campo canario, lema del concurso de dibujo ‘Pinta y Cuida tu Isla’

El Grupo empresarial Cabrera Medina (Cicar) y la Asociación Mercedes Medina Díaz, con motivo de la celebración del día de Canarias, convocan la XI edición del Concurso de Dibujo Infantil y Primaria Pinta y Cuida tu Isla de ámbito autonómico. La presente edición lleva el lema El campo canario: siembra y cosecha.

El concursos es una invitación a todo el alumnado de Infantil y Primaria de todos los centros de Canarias a plasmar el campo canario. Se pretende que todo el alumnado valore el esfuerzo de los agricultores, respeto por la naturaleza, consumo responsable de productos locales como parte del patrimonio cultural canario.

Hay cuatro categorías:

Alumnado de Educación Infantil (3, 4,5 años).

Alumnado de Educación Primaria (1º y 2º curso).

Alumnado de Educación Primaria (3º y 4º curso).

Alumnado de Educación Primaria (5º y 6º curso).

Cada alumno presentará un dibujo que se ajuste a la temática y deberán de estar plenamente identificados y con la autorización de la familia.

Plazo de presentación de los trabajos

El plazo de presentación acaba el 10 de abril de 2026. Los dibujos se entregarán en cualquier Oficina de Autos Cabrera Medina-Orvecame-Cicar de toda su red en Canarias.

Se establecerán dos premios por categoría e isla consistentes en un primer premio formado por una tablet para cada alumna/o ganador de cada modalidad y tres días de coche alquiler para tutor, docente responsable de la actividad.

El segundo premio es una tablet para alumno/a ganador y un diploma a los centros.