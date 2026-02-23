"Lo cogió como un saco de papas y lo lanzó desde una terraza", declaran los testigos del crimen de Lanzarote

Uno de los agentes que analizó las imágenes del crimen de Costa Teguise, en el que un hombre presuntamente mató a otro tras arrojarlo desde una terraza a cuatro metros y medio de altura, declaró este lunes en juicio que la caída no pudo ser accidental porque en las grabaciones se observa cómo el acusado "lo cogió como si fuera un saco de papas y lo lanzó". Las graves lesiones que sufrió al precipitarse de cabeza al suelo provocaron al cabo de unas pocas horas la muerte de Thomas Christopher K., que falleció esa misma mañana del 28 de mayo de 2023.

El juicio que celebra la Audiencia Provincial de Las Palmas ante un jurado popular contra Tobías C. K., presunto autor de un delito de homicidio y que enfrenta penas de hasta 12 y 15 años de cárcel, prosiguió con más de una decena de testigos entre familiares, viandantes, agentes, personal sanitario y trabajadores del centro comercial Teguise Playa, en Lanzarote, donde tuvo lugar la agresión.

La víctima, de origen británico, había salido ese día junto a su novia y un amigo para tomar algo en un bar de la zona. Cuando estaban sentados en una mesa, se les acercó el acusado, al que conocían solo de vista, con la intención de beber unas copas juntos, pero el grupo se negó. "Se dijeron palabras no muy placenteras", recuerda su pareja, que escuchó cómo Tobías le insultaba y le decía cosas como "chúpamela" antes de marcharse.

Simplemente apareció de la nada. Intenté pararlos, pero todo pasó muy rápido

Al cabo de unos minutos, los tres decidieron llevarse la pizza y acabar de comerla en el exterior del local, pero el presunto homicida "se acercó con una botella, sacó el corcho y se acercó para atacar", declaró la novia del fallecido. "Simplemente apareció de la nada. Intenté pararlos, pero todo pasó muy rápido", indicó la testigo con la mediación de una intérprete de inglés.

De un momento a otro, observó cómo Tobías agarraba a su pareja de la zona de las piernas o de los pies, lo alzaba en volandas y lo lanzaba sobre una barandilla. "Fue un caos. Al principio pensé que no se había caído o que había algo en medio que interrumpió la caída, pero cuando bajé ahí estaba. Tenía un charco de sangre saliendo de su cabeza", añadió. La pareja del fallecido, que llevaba cinco meses con él, no reclama una indemnización de los 120.000 euros que piden las acusaciones para la familia por los daños sufridos.

Declaración de uno de los testigos este lunes en el juicio. / Acfi Press

El presunto homicida era conocido en esa zona, según las declaraciones, porque solía entrar borracho en distintos bares, trataba de unirse a algún grupo de personas para seguir bebiendo y buscaba conflictos cuando no se unían a él.

También prestó declaración en la segunda sesión de la vista oral el gerente de un bar de la zona, que había acabado su jornada laboral y estaba cenando en el local, desde donde podía observar todo lo que pasaba en el exterior. "Los vi peleando, uno cogió al otro por la zona genital y lo lanzó desde la terraza", aseguró. Al principio se quedó en estado de shock, pero después reaccionó y corrió hasta el lugar para separar al agresor y al amigo de la víctima, que se encontraban enzarzados. El empresario cedió las imágenes del local al equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil que dirigió la investigación.

Tobías C. K. enfrenta penas de hasta 12 y 15 años de cárcel como presunto autor de un delito de homicidio

El agente que participó en la inspección ocular describió que había una altura de cuatro metros y 30 centímetros desde lo alto de la barandilla hasta el suelo de la primera planta. Sin embargo, en medio había un cartel que sobresalía unos 15 o 20 centímetros del muro y que podía haber interrumpido la caída si la víctima hubiera estado más próxima al muro. Sin embargo, no había restos de huellas dactilares y presentaba una capa de polvo que permanecía intacta.

El juicio continuará este martes con las declaraciones de los peritos que examinaron a la víctima y, previsiblemente, del acusado, cuya defensa alega que actuó en defensa propia y pide su absolución o, de forma subsidiaria, una pena menor de dos años de cárcel por un homicidio imprudente.