El acusado de matar a un hombre en un centro comercial de Lanzarote: "Yo no quería que volase por encima de la barandilla"

El acusado de matar a un hombre tras arrojarlo desde la terraza de un centro comercial de Costa Teguise, en Lanzarote, a cuatro metros y medio de altura ha asegurado este martes en juicio que actuó en defensa propia ante el ataque conjunto de dos varones y que se limitó a empujar a la víctima para liberarse del agarre que le estaba ejerciendo en el cuello. "Yo no quería que volase por encima de la barandilla", enfatizó el presunto homicida, que se enfrenta a una pena de hasta 12 y 15 años de cárcel por estos hechos.

El supuesto autor del crimen, Tobías C. K., aseguró que el 28 de mayo de 2023 se encontraba en su casa festejando con champán que había completado con éxito una operación inmobiliaria. La botella, sin embargo, se acabó sobre las tres de la madrugada y no quedaba ningún supermercado abierto para comprar más alcohol, por lo que se dirigió al centro comercial Teguise Playa, donde sabía que había varios bares en los que podía seguir bebiendo.

Según su versión, cuando llegó a uno de los pubs de la zona se encontró a un amigo suyo al que conocía porque anteriormente habían hecho algún proyecto musical en conjunto. Se encontraba acompañado, en esos momentos, de dos hombres y una mujer de origen británico en una mesa de billar, pero él se acercó con "ánimo de fiesta" y con la botella que acababa de comprar en la mano. "No sabía quiénes eran esas personas, no me había percatado de que estaban allí. La más corpulenta me dijo que quitara la botella de encima", aseguró.

"No quise que me aguasen la fiesta o que me hicieran decaer el ánimo de celebrar", señala el acusado

El acusado señaló que atendió a su petición y que "es posible" que dijera algo como "vale, me voy y me lo tomo en otro lugar". "No quise que me aguasen la fiesta o que me hicieran decaer el ánimo de celebrar", añadió, a pesar de que no entendía "por qué tenía que marcharse" ya que se trataba de un sitio público y la mesa en cuestión estaba cubierta y no se estaba utilizando.

Cuando salieron del local, el acusado afirma que observó cómo el más corpulento de los dos le daba un codazo cómplice a la víctima, Thomas Christopher K., y entonces supo "que tenía un problema". Conforme a su relato, esa noche "había bebido mucho ya" y recuerda que le pegaron con los puños, le empujaron y le tiraron al suelo entre los dos. "Christopher se acercó como un tiburón que oliera la sangre", apuntó.

Perdió el equilibrio

El presunto homicida negó que agarrara al fallecido por la zona de la entrepierna y lo lanzara por encima de la barandilla. Su explicación es que intentó separarse de las dos personas que se acercaban a él, en especial de la víctima que le sujetaba del cuello, y al intentar apartarlo perdió el equilibrio y se precipitó hacia la planta baja del establecimiento.

Después, sostuvo que no intentó huir del lugar, sino que se limitó a encerrarse en su coche con la intención de llamar a la policía. No obstante, declaró que el otro varón que se había visto involucrado en la reyerta empezó a lanzar patadas contra el vehículo, que quedó lleno de abolladuras, por lo que condujo a la calle transversal para "protegerse" a él mismo y al automóvil.

"Tenía mucho miedo de estas dos personas y no lo pude prever. Sigo sorprendido de que haya pasado esto", remarcó Tobías C. K. en su declaración ante la Audiencia Provincial. El acusado aclaró que "cuando bebía, bebía mucho" y cuando lo hacía "pensaba que todos eran sus amigos", por lo que "es posible que algunas personas se vieran intimidadas" por su comportamiento.

Los forenses creen que "tuvo que haber una aceleración" debido a la magnitud de las lesiones

En la tercera sesión de la vista oral también testificaron los médicos del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas que examinaron el cadáver de la víctima y achacaron la causa de la muerte a un traumatismo craneoencefálico, que sufrió además de una rotura de casi todas las costillas del cuerpo, para lo que tuvo que caer con una "gran violencia" y un "alto impacto".

De hecho, a los expertos les extrañó la intensidad de las fracturas que presentaba tras precipitarse de una altura de cuatro metros y medio. "La magnitud de las lesiones nos hace creer que tuvo que haber una aceleración", concluyeron.

Perito de la defensa

Por otro lado, un perito criminólogo propuesto por la defensa achacó a la "mala suerte" que la víctima se precipitara por el 15% de la apertura de la terraza cuya caída no se interrumpía por elementos como un cartel, un techo o un macetero, que podían haber interrumpido o minimizado el impacto. "Existe la posibilidad de que por las condiciones físicas de la víctima se cayera sin la fuerza de otra persona", determinó.

El juicio concluirá previsiblemente este miércoles con las conclusiones finales de las partes y la entrega del objeto del veredicto al jurado popular que deberá enjuiciar los hechos.