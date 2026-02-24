‘Afines’ llega al Auditorio de Jameos del Agua dentro del Festival Escena Lanzarote

El Auditorio Jameos del Agua, en Lanzarote, será escenario el sábado 28 de febrero, a las 20.00 horas, de la representación de ‘Afines’, un espectáculo de danza contemporánea que pone el foco en la relación entre dos intérpretes y en la capacidad del movimiento para expresar emociones compartidas.

La función, dirigida a público adulto y con una duración aproximada de una hora, se integra en la programación del Festival de Artes Escénicas de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, conocido como Escena Lanzarote. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del festival.

Una coreografía que indaga en la afinidad y la tensión

‘Afines’ es un dueto que sitúa la interacción entre sus protagonistas en el centro de la propuesta escénica. A través de un lenguaje corporal preciso y cargado de matices, la obra explora cómo dos cuerpos se aproximan, se separan y vuelven a encontrarse, construyendo un diálogo en permanente transformación.

La pieza parte de una idea clara: en lo individual también habita lo universal. Así, la coreografía plantea un recorrido compartido donde el movimiento se convierte en herramienta para expresar cercanía, fricción y reconocimiento mutuo. Los intérpretes desarrollan una relación intensa que atraviesa distintos estados: momentos de unión casi total, instantes de órbita y distancia, fases de congelación y otras de energía expansiva.

El resultado es una experiencia íntima que invita al espectador a reflexionar sobre los vínculos humanos en un contexto social marcado, en muchas ocasiones, por la fragmentación y la diferencia.

Un equipo creativo con amplia trayectoria

La dirección artística de ‘Afines’ corre a cargo de Mario Bermúdez y Catherine Coury, quienes también asumen la interpretación sobre el escenario. La coreografía está firmada por Bermúdez, mientras que la dramaturgia corresponde a Isabel Vázquez.

El apartado musical, fundamental en el desarrollo emocional de la pieza, ha sido compuesto y diseñado por José Pablo Polo. El vestuario escénico es obra de Moisés Nieto y el diseño de iluminación lleva la firma de Mamen B. Gil.

La producción está impulsada por la compañía Marcat Dance, con la colaboración de la Junta de Andalucía, el INAEM —organismo dependiente del Ministerio de Cultura—, Escena Patrimonio y la red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad UNESCO.

Escena Lanzarote continúa su programación

‘Afines’ forma parte de la nueva edición de Escena Lanzarote, un festival promovido por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. Este circuito cultural busca acercar propuestas de danza, teatro y música a distintos espacios emblemáticos de la isla.

Tras la representación del 28 de febrero, la programación continuará el 7 de marzo con ‘De jarana’, de Jep Meléndez, Benito Cabrera y Tomás Fariña. El 27 de marzo será el turno de ‘¡Viva!’, de la compañía de Manuel Liñán. El 11 de abril llegará ‘La desnudez’, de la compañía de Daniel Abreu; el 25 de abril se pondrá en escena ‘Una noche en Magdalá’, de Bypass Teatro; y el 9 de mayo cerrará el ciclo ‘Hidden’, de Lali Ayguadé Company.