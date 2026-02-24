Arrecife licita el servicio de clases de español para extranjeros con un presupuesto de casi 50.000 euros

La Ayuntamiento de Arrecife mantiene abierto hasta el próximo 27 de febrero, a las 13:00 horas (hora canaria), el plazo para que entidades interesadas presenten sus propuestas al contrato del servicio de clases de español para personas extranjeras adultas.

La convocatoria, impulsada por la Concejalía de Bienestar Social que dirige Maite Corujo, está publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se pueden consultar los pliegos y toda la documentación oficial.

Presentación exclusivamente electrónica

Desde el área municipal se recuerda que la tramitación debe realizarse únicamente por vía electrónica a través de la citada plataforma estatal. Por este motivo, se recomienda a las entidades interesadas registrar su oferta con antelación suficiente para evitar posibles incidencias técnicas o saturaciones en las últimas horas del plazo.

El contrato tiene como finalidad la prestación de un servicio de enseñanza de español dirigido a personas adultas no hispanohablantes que necesiten mejorar su competencia lingüística. El objetivo es facilitar su desenvolvimiento en la vida cotidiana, su acceso al mercado laboral, la realización de trámites administrativos y su participación activa en la comunidad local.

Presupuesto y duración del contrato

La licitación cuenta con un presupuesto base de 49.947,60 euros, impuestos incluidos. El valor estimado del contrato asciende a 93.360 euros para el conjunto del periodo de ejecución previsto.

El plazo de ejecución se fija en dos años, con posibilidad de prórroga en los términos recogidos en los pliegos administrativos. El contrato se encuadra dentro de los servicios de enseñanza para personas adultas e incorpora criterios relacionados con la integración social, la igualdad y la promoción de la convivencia, tanto en su objeto como en las condiciones especiales de ejecución.

Un recurso consolidado para la integración

La concejala de Bienestar Social ha destacado la relevancia de este programa, que se ha consolidado en los últimos años como una herramienta clave para la integración de la población migrante en el municipio.

Según ha señalado, estas clases no solo permiten aprender un idioma, sino que contribuyen a reducir barreras de comunicación, fomentar la autonomía personal y ampliar las oportunidades laborales y sociales del alumnado. Además, ha subrayado que en ediciones anteriores el servicio registró una alta demanda y un seguimiento continuado, situándose entre los programas mejor valorados dentro de las iniciativas municipales de apoyo a personas migrantes.

Colaboración con entidades especializadas

Desde el Ayuntamiento se anima a concurrir a esta licitación a entidades con experiencia en formación de adultos e intervención social. El Consistorio considera que la colaboración con el tejido asociativo y organizaciones especializadas resulta fundamental para adaptar los contenidos a las necesidades reales del alumnado y ampliar el alcance del servicio.

Las entidades interesadas deben acceder al perfil del contratante del Ayuntamiento de Arrecife dentro de la Plataforma de Contratación del Sector Público para revisar las condiciones técnicas y administrativas.