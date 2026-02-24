El Cabildo de Lanzarote pide calma ante la llegada de langostas del Sáhara a la isla

El Cabildo de Lanzarote ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población tras la difusión en redes sociales de vídeos e imágenes que muestran la presencia de enjambres de langostas del Sáhara en distintos puntos de la isla, como Famara y Arrecife.

Según ha informado la Corporación insular, los insectos detectados corresponden a la especie Schistocerca gregaria, conocida como langosta del desierto o cigarrón berberisco, habitual en zonas del norte de África y el Sáhara Occidental.

Un fenómeno vinculado a las lluvias y al viento

La llegada de estos ejemplares a Lanzarote está relacionada con las condiciones meteorológicas registradas en los últimos meses. Las lluvias caídas a finales y comienzos de año en el Sáhara han favorecido la proliferación de esta especie, al disponer de mayor cantidad de alimento para su desarrollo y reproducción.

A ello se suma la influencia de fuertes rachas de viento registradas en los últimos días, que habrían facilitado el desplazamiento de los enjambres hasta el archipiélago y, en concreto, hasta Lanzarote.

Ejemplares de langosta africana en Caleta de Famara (Lanzarote) / Adriel Perdomo/Efe

Desde el Cabildo se recuerda que este tipo de episodios no es habitual, aunque tampoco inédito. De hecho, no se tenía constancia de una llegada masiva similar desde hace más de 24 años, cuando se produjeron circunstancias climáticas parecidas.

Evaluación sobre el terreno

Durante la jornada de mañana miércoles, el Cabildo desplazará a su equipo de Agentes de Medio Ambiente a las zonas donde se ha notificado la presencia de estos insectos. El objetivo es evaluar el tamaño de los enjambres y determinar en qué fase de desarrollo se encuentran los ejemplares.

Las autoridades insulares señalan que, si la mayoría de las langostas observadas tienen capacidad de vuelo, se trataría de individuos adultos que estarían en la fase final de su ciclo vital. En ese caso, se considera poco probable que generen un impacto significativo sobre los cultivos locales.

La Provincia

No obstante, se mantendrá un seguimiento activo durante las próximas 48 horas para vigilar la evolución de la situación y detectar posibles nuevas concentraciones.

Apoyo al sector agrícola

El Cabildo, a través del área de Medio Ambiente y del Consorcio de Seguridad y Emergencias, se ha puesto a disposición de los agricultores que pudieran verse afectados.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía informarse únicamente por vías oficiales y evitar la difusión de rumores o mensajes no verificados que puedan generar alarma innecesaria.

Por el momento, la situación se mantiene bajo control y se considera un fenómeno puntual vinculado a factores climáticos concretos, sin que se haya declarado ninguna afección grave a la agricultura insular.