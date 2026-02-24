Langostas en Lanzarote: reaparecen imágenes del cigarrón berberisco tras la calima
La presencia de langostas en Lanzarote, impulsadas por los vientos desde África, evoca recuerdos de una plaga que causó daños en cultivos y obligó a los bomberos a intervenir hace dos décadas
Invasión de langostas desde África este martes en Lanzarote. En Famara, en el municipio de Teguise, concretamente en el camino que conduce a San Juan, varios ejemplares han sido vistos sobre el terreno, una escena poco habitual que ha llamado la atención de vecinos y visitantes.
La presencia de estos insectos coincide con el reciente episodio de viento del este y la llegada de calima. No es casualidad, ya que la langosta Schistocerca gregaria llega históricamente desde el continente africano impulsada por los vientos del este o sureste, acompañando al polvo en suspensión del Sáhara.
Para muchos lanzaroteños, la escena despierta recuerdos. Hace veinte años, una plaga de este insecto afectó seriamente a la isla, causando daños en cultivos y alterando la vida cotidiana. En aquel episodio, la acumulación de ejemplares fue tal que los bomberos tuvieron que intervenir en algunas zonas para eliminarlas.
El insecto migratorio más destructivo del mundo
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la langosta del desierto es la plaga migratoria más destructiva del planeta. Bajo determinadas condiciones ambientales puede formar enjambres densos y altamente móviles.
Su capacidad de devastación es notable. Cada ejemplar adulto puede ingerir diariamente su propio peso en alimento. Un enjambre de apenas un kilómetro cuadrado puede contener hasta 80 millones de langostas y consumir en un solo día la misma cantidad de comida que 35.000 personas. Por ello, este insecto ha sido históricamente uno de los factores que agravan crisis alimentarias en África y Oriente Medio.
Por ahora, en Lanzarote se trata de apariciones puntuales asociadas al viento y la calima, sin que exista constancia de una situación similar a la vivida hace dos décadas. Sin embargo, las imágenes vuelven a recordar que el fenómeno no es nuevo y que la conexión con el continente africano, a través del viento, también trae visitantes inesperados.
