El acusado de arrojar a un hombre por una terraza en Lanzarote insiste en que no quería su muerte

El ciudadano alemán acusado de haber matado a un hombre tras tirarlo desde la terraza del centro comercial de Costa Teguise (Lanzarote) en 2023 ha insistido ante el Jurado de la Audiencia de Las Palmas que no tenía intención de acabar con su vida y que sólo trató de defenderse de las dos personas que le agredieron ese día.

En su derecho a la última palabra, Tobias C.K. ha afirmado que "siente muchísimo que los padres de la víctima tengan un sufrimiento tan grande" por la muerte de su hijo, el británico T.C.J., pues para ellos es "culpable y asesino". "Y es posible que no cambien de opinión", pero "ustedes, como miembros del Jurado", han visto el vídeo que recoge las imágenes de lo sucedido "y pueden ver objetivamente lo que pasó", ha añadido.

El procesado se ha dirigido al Jurado tras mantener la fiscal su petición inicial de 13 años de prisión por un delito de homicidio al considerar que ha quedado probado que arrojó a la víctima por la barandilla de la terraza la madrugada del 28 de mayo y sabía las consecuencias mortales de su acción, y la acusación ejercida por la familia del fallecido pedir la condena máxima, 15 años de cárcel.

La defensa reclama su absolución o que, en todo caso, se consideren los hechos como un homicidio imprudente

El abogado de la defensa ha reclamado su absolución o que, en todo caso, se consideren los hechos como un homicidio imprudente, con las atenuantes de legítima defensa y dilaciones indebidas.

Ha solicitado que no se acepte la indemnización que reclama la familia de 120.000 euros, por entender que es una cifra desmedida y pide que si es sancionado lo sea con una cantidad "proporcional".

La fiscal ha recalcado que ha quedado acreditado el delito de homicidio con dolo eventual que imputa al procesado, quien tenía "sus facultades plenas" y pudo haberse marchado del centro comercial, pero no quiso.

Se acercó para "molestar"

Los testigos dicen que el acusado se acercó a la víctima, que estaba con su novia y un amigo, para "molestar" y le dijeron que se fuera porque "sabían que era una persona violenta" y, pese a ello, regresó hasta en dos ocasiones y la segunda vez con una botella de champán con la que les amedrentó.

La actitud del procesado fue "provocadora", "no le bastó con atacar y golpear" a la víctima con la botella, pues después lo tiró por la barandilla, lo cual ha quedado probado por las declaraciones de los testigos y de la guardia civil, por la prueba pericial y las imágenes de vídeo aportadas.

"Todos concluyen que ven cómo el acusado coge a C. y lo tira por la barandilla", ha indicado.

La acusación particular insiste en que la muerte del fallecido no fue por "mala suerte"

La acusación particular ha abundado en que el procesado pudo evitar la tragedia y en que la muerte de T.C.J. no fue por "mala suerte" y ha remarcado que a lo largo de estos días ha tratado de demostrar que el acusado es una persona violenta.

Un extremo que ha negado Tobias C.K., quien ha dicho dedicarse a la música y a los negocios inmobiliarios y que ese día precisamente fue a por champán al centro comercial para celebrar una operación que le había salido bien, porque se le había acabado el alcohol, y su vida desde entonces se ha convertido en una "pesadilla".

El abogado de la defensa, entre otras cuestiones, ha hecho hincapié en que su cliente fue atacado por dos personas que no conocía y que la botella que portaba no causó ninguna lesión al fallecido; "ni siquiera se menciona en el escrito de acusación".

"Dio con dos perros de presa"

Según el letrado, Tobias C.K. ese día estaba contento y "dio con dos perros de presa de gran peligrosidad" y que "encontraron la oportunidad de aliviarse pegándole". Su versión siempre ha sido la misma.

El perito de la defensa señaló a la sala que "Tobías estaba acorralado por delante y por detrás", ha agregado el abogado, así como que la "riña se trasladó a una zona fatídica". Y en su exposición también ha negado que su cliente quisiera huir del lugar de los hechos, ya que lo abandonó momentáneamente pero regresó y se entregó.

El Jurado comenzará a deliberar la tarde de este miércoles, después de que la presidenta del tribunal, la magistrada María Eugenia Cabello, le entregue el objeto del veredicto.