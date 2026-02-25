La Cámara de Comercio refuerza el diálogo empresarial en La Graciosa y constata avances tras su IV Asamblea

La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa ha celebrado en Caleta del Sebo la IV Asamblea anual de empresas y autónomos de La Graciosa, un encuentro que vuelve a situar en primer plano la realidad económica de la denominada octava isla. La cita no solo sirvió para recoger inquietudes del tejido productivo local, sino también para comprobar que algunas de las propuestas planteadas en ediciones anteriores ya han comenzado a materializarse.

El presidente de la entidad cameral, José Valle, destacó que la iniciativa planteada en 2025 para crear una organización empresarial propia en La Graciosa se ha concretado en pocos meses con la constitución de la asociación Impulsa La Graciosa. A su juicio, este paso demuestra que la asamblea no se limita a ser un espacio de debate, sino que puede convertirse en una herramienta útil para activar proyectos concretos.

Nace Impulsa La Graciosa como voz propia del empresariado

La nueva asociación empresarial ya opera de forma independiente, aunque cuenta con el respaldo técnico y asesoramiento de la Cámara. Su objetivo es canalizar de manera estructurada las demandas de empresas y autónomos de La Graciosa y reforzar su capacidad de interlocución ante las administraciones públicas.

La creación de esta entidad responde a una necesidad detectada en encuentros anteriores: disponer de un órgano representativo estable que defienda los intereses del empresariado local en materias como infraestructuras, servicios o regulación administrativa.

Un pleno volcado con la realidad de La Graciosa

La relevancia del encuentro quedó reflejada en la amplia representación del Pleno de la Cámara que se desplazó hasta La Graciosa. Los vocales acudieron a Caleta del Sebo para conocer de primera mano la situación de los negocios locales y escuchar sus planteamientos directamente.

Junto a José Valle participaron en la asamblea Miguel Páez, vocal del Comité Ejecutivo y uno de los impulsores históricos de estos foros, y Federico Romero, que se incorpora este año como vocal del Pleno en representación específica de La Graciosa.

Durante la sesión, se puso de manifiesto que, pese al dinamismo del sector empresarial insular, existe una sensación compartida de desamparo en la gestión cotidiana. Los empresarios consideran que la singularidad territorial de La Graciosa exige respuestas administrativas adaptadas a su realidad.

Servicios básicos y dificultades para fijar población

Entre las principales preocupaciones trasladadas al Pleno figuran el mantenimiento y la estabilidad de servicios básicos como telecomunicaciones, infraestructuras y seguridad. La falta de continuidad o la percepción de carencias en estos ámbitos afecta directamente a la competitividad de los negocios.

Los asistentes señalaron que estas limitaciones repercuten también en la capacidad de atraer y retener trabajadores. La dificultad para consolidar población activa en la isla puede desembocar en el cierre de establecimientos y en la marcha de jóvenes, un fenómeno que preocupa especialmente en territorios con recursos limitados.

Reivindicación de mayor coordinación y “autogestión”

El eje central del debate fue la percepción de “orfandad administrativa”. Los empresarios expresaron su malestar por la falta de coordinación entre los distintos organismos de los que dependen trámites, autorizaciones y servicios.

Se reclama la creación de una figura rectora o una oficina municipal con personal y presupuesto propio que permita centralizar la gestión y avanzar hacia una mayor autogestión real de la isla. La idea es simplificar procedimientos y ofrecer respuestas más ágiles a las necesidades empresariales.

Federico Romero fue claro al subrayar que los problemas expuestos no son nuevos, sino demandas históricas que requieren soluciones concretas y urgentes. En su intervención, insistió en la necesidad de pasar del diagnóstico a la acción.

Compromiso de mediación ante las administraciones

Ante las demandas planteadas, José Valle asumió el compromiso de trasladar de forma inmediata estas reivindicaciones a las administraciones competentes. La Cámara actuará como intermediaria ante el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Teguise para exponer la sensación de desamparo descrita por los empresarios.

El objetivo es que los convenios, inversiones y decisiones administrativas se ajusten mejor a la realidad de La Graciosa. Miguel Páez destacó que, con la asociación empresarial ya constituida, existe ahora un canal más sólido para defender los intereses del comercio y los servicios locales en coordinación con la Cámara.