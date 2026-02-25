Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El enjambre de langostas africanas que llegó a Lanzarote se ha dispersado y no se esperan daños

Los técnicos de Medio Ambiente del Cabildo investigan si los cigarrones, procedentes del Sáhara, son adultos y están agotados, o si, por el contrario, tienen capacidad de reproducirse en la isla

El enjambre de langostas africanas que apareció este martes en Lanzarote, en las cercanías de la Caleta de Famara (municipio de Teguise, en el noroeste de la isla), se ha dispersado y no parece peligroso para los viñedos y cultivos de la isla, según ha asegurado el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Samuel Martín.

"Es importante que las próximas 48 horas hagamos un control de la evolución de la langosta y pedimos la colaboración de los ayuntamientos por si ven algún enjambre", ha apuntado el consejero.

Los técnicos están pendientes de comprobar si, como ocurrió en 2004, las langostas que han llegado a Lanzarote desde el Sahara son ejemplares adultos, agotados y con poco tiempo de vida por delante o, si por el contrario, son jóvenes con capacidad de reproducirse.

Ejemplares de langosta africana en Caleta de Famara (Lanzarote)

Ejemplares de langosta africana en Caleta de Famara (Lanzarote)

Ejemplares de langosta africana en Caleta de Famara (Lanzarote) / Adriel Perdomo/Efe

Controlar que no haya enjambres

Lo importante, destaca el consejero, es controlar que no haya más enjambres, "muchas langostas en un mismo lugar", por lo que se pide a quien detecte una presencia importante de langostas que lo comunique al Consorcio Insular de Emergencias, a los agentes de Medio Ambiente o a la Granja Agrícola del Cabildo.

Samuel Martín ha subrayado que estarán alerta las próximas 48 horas, pero precisa que los individuos recogidos por parte de los agentes de Medio Ambiente no son juveniles. De haber sido así, precisa, habría sido "lo más preocupante".

La especie proviene del Sáhara, por lo que tiene preferencia por alimentarse de cultivos de trigo y en Lanzarote solo podrían atacar los campos plantados por la sociedad de cazadores para las aves, por lo que no debería afectar a la agricultura, ha indicado.

Y no se teme, en principio, por las viñas, ha añadido.

